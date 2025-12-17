Россияне стали меньше тратить на iPhone — деньги уходят Samsung и китайским брендам

В период с января по сентябрь 2025 года продажи смартфонов Apple в России в денежном выражении составили 116 млрд рублей или 25,2 % общего объёма рынка, сообщил Forbes со ссылкой на участника рынка. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года доля Apple заметно сократилась — на 6,1 п.п., в то время как доля Samsung выросла на 3,4 п.п., достигнув 20 %.

Лидером по росту количества проданных устройств на рынке мобильной техники (включающем смартфоны, мобильные аксессуары и карты памяти) стал китайский бренд мобильных аксессуаров Remax. Продажи Samsung за этот период составили 92 млрд рублей. За ней следует Redmi (входит в Xiaomi) с долей 11,1 %, или 51,1 млрд руб., далее — Honor — 8,1 %, или 37 млрд руб., Tecno (принадлежит холдингу Transsion) — 5,8 %, или 26,7 млрд руб., и Realme (входит в группу BBK) — 5,7 %, или 26,2 млрд руб.

По данным источника Forbes на рынке мобильной техники, доля бренда Redmi в выручке от продаж сократилась за этот период на 1,3 п.п., у Honor выросла на 3,2 п.п., у Tecno снизилась на 1,5 п.п., у Realme увеличилась на 0,8 п.п.

В МТС подтвердили, исходя из собственной оценки, что приведённые показатели по долям близки к реальному положению брендов на рынке смартфонов. Общий рынок смартфонов за девять месяцев 2025 года составил около 460 млрд руб., сообщили в пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо».

Лидером по продажам мобильной техники в штучном выражении стала Samsung, реализовавшая за девять месяцев 4,1 млн единиц (7,1 %). Доля лидировавшего в прошлом году бренда Redmi составила 6,6 % (3,8 млн шт.). В тройке лидеров рынка в этом году появился китайский бренд мобильных аксессуаров Remax, который опередил конкурентов по динамике роста, с долей 4,8 % (2,8 млн шт.). Четвёртое место у Realme, сократившей долю с 4,4 до 4,1 % (2,4 млн шт.). Замыкают топ-5 компании Apple и Tecno с одинаковой долей рынка — по 3,7 % (2,1 млн шт.).

В МТС объясняют снижение доли Apple в денежном выражении усилением конкуренции в среднем ценовом сегменте, где активнее росли Android-бренды. В «Марвел-Дистрибуции» считают, что ключевую роль сыграла структура продаж. «Раньше Apple росла во многом за счёт новообращённых пользователей, а сейчас основная часть покупателей новых iPhone — это владельцы старых моделей, которые решили обновиться. Другими словами, аудитория костенеет. Без серьёзных изменений в стратегии работы с рынком падающий тренд не остановить, а с учётом инертности компании таких изменений в ближайшее время ждать не приходится», — сообщил руководитель направления розничных проектов «Марвел-Дистрибуции» Антон Фомин.

Источник Forbes отметил, что в денежном выражении сегмент сократился примерно на 18 % — с 560 млрд до 460 млрд руб., хотя годом ранее за аналогичный период был зафиксирован рост на 15 %. Вместе с тем продажи в натуральном выражении увеличились с 56,4 млн до 58,6 млн устройств, то есть примерно на 4 %. По его мнению, основная причина расхождений между натуральными и денежными показателями заключается в уходе значительной доли самых дорогих устройств, в частности iPhone, в так называемый серый импорт, который частично или полностью не отражается в официальной статистике. Участники рынка полагают, что через такие каналы, не попадающие в официальные отчёты, могут проходить от 30 до 70 % продаж iPhone.

По словам другого источника на этом рынке, «часть продаж перетекла в неофициальные каналы, которые не поддаются аналитике, продажи „белой“ розницы не отражают реальную ситуацию», а официальный сегмент вырос за счёт промоакций и выхода новых моделей.

По оценкам источника Forbes на рынке смартфонов, в России в 2025 году будет продано 22 млн смартфонов на сумму 550–570 млрд руб. Forbes также привёл прогноз аналитического центра GS Group, согласно которому к концу 2025 года объём рынка смартфонов в натуральном выражении составит 24,5 млн штук, а в денежном — 601,6 млрд руб. «Это подтверждает стабилизацию спроса на рынке и сохранение тренда на премиализацию», — отметили аналитики GS Group.