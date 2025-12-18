Сегодня 18 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Акции американских бигтехов обвалились п...
реклама
Новости Hardware

Акции американских бигтехов обвалились после слухов о проблемах Oracle с финансированием проекта для OpenAI

Безудержный рост капитализации крупных игроков рынка ИИ до сих пор основывался на вере инвесторов в способность соответствующих проектов принести финансовую отдачу в отдалённом будущем. Запас оптимизма начал истощаться, и первыми сдались институциональные инвесторы. Вокруг Oracle начал формироваться неблагоприятный информационный фон, акции компании упали на 5,4 % потянули за собой остальной рынок.

Источник изображения: Oracle

Источник изображения: Oracle

Издание Financial Times сегодня сообщило, что инвестиционный фонд Blue Owl Capital не намерен вкладывать средства в проект строительства центра обработки данных Oracle в штате Мичиган общей стоимостью $10 млрд. Опытным инвесторам из этого фонда не понравилась растущая долговая нагрузка Oracle, а также их смутили значительные расходы на инфраструктуру ИИ. В штате Мичиган должен был появиться ЦОД мощностью 1 ГВт, который Oracle планировала построить для нужд OpenAI. По имеющимся данным, переговоры с Blue Owl зашли в тупик, поставив под вопрос саму реализацию проекта.

Схема сделки предполагала, что дочерняя структура Blue Owl будет владеть ЦОД, сдавая его в лизинг для нужд Oracle и OpenAI соответственно. Новых инвесторов пока не нашлось, а Blue Owl от данного проекта оттолкнули не самые выгодные финансовые условия. Представители Oracle заявили, что застройщик в лице Related Digital выбрал источник финансирования, не имеющий отношения к Blue Owl, и переговоры по реализации проекта в Мичигане идут по плану. Напомним, что соглашение Oracle с OpenAI подразумевает расходы в размере $300 млрд на строительство ЦОД для инфраструктуры ИИ общей мощностью 4,5 ГВт в течение ближайших пяти лет.

К концу ноября сумма долговых обязательств Oracle выросла до $105 млрд, однако Morgan Stanley прогнозирует, что к 2028 году она увеличится до $290 млрд. Компания активно привлекает заёмные средства для реализации новейших инициатив, связанных с ИИ. Всего за три месяца сумма лизинговых контрактов Oracle выросла с $100 млрд до $248 млрд. Фонд Blue Owl ранее оказывал активное содействие Oracle в строительстве других ЦОД компании.

Техасский ЦОД, за который Oracle будет выплачивать средства Blue Owl в течение 15 лет, должен принести последней доходность в размере 25 %. На его строительство будет потрачено $15 млрд, в строй он будет введён в середине 2027 года и займётся обслуживанием инфраструктуры OpenAI. Финансированием строительства инфраструктуры для Meta Platforms также занимается Blue Owl.

Акции Oracle упали в цене на 46 % после достижения пиковой стоимости в начале сентября, когда сооснователь компании Ларри Эллисон (Larry Ellison) на короткое время стал богатейшим человеком планеты. Акции Nvidia накануне потеряли в цене 3,8 %, у Alphabet снижение составило 3,1 %, а Broadcom своим не очень удачным отчётом не только способствовала снижению курса собственных акций на 4,5 %, но и повлияла на чужие. К слову, акции Micron при этом выросли в цене на 3,8 %, но этому способствовала собственная оптимистичная отчётность данного производителя памяти.

Азиатские фондовые рынки последовали за американским. Японский индекс Topix снизился на 0,4 %, южнокорейский Kospi упал на 1,2 %, а китайский CSI 300 просел на 0,3 %. Поддержку американскому индексу S&P 500 оказали действия властей США в отношении Венесуэлы, которые вызвали рост цен на нефть и сопутствующее повышение котировок акций компаний энергетического сектора. В результате данный индекс прибавил более 2 %.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Контракт с Anthropic на $11 млрд не помог — акции Broadcom рухнули из-за слабого прогноза
Oracle затягивает со строительством некоторых ЦОД для OpenAI
Бум ИИ помог мировой экономике устоять перед ударом тарифов Трампа
В январе Honda приостановит выпуск автомобилей в Японии и Китае из-за дефицита чипов
OpenAI готовится привлечь до $100 млрд, увеличив капитализацию до $750 млрд
Дефицит памяти разогнал Micron — квартальный отчёт превзошёл ожидания, а текущий квартал будет ещё лучше
Теги: oracle, openai, ии, акции, пузырь
oracle, openai, ии, акции, пузырь
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.