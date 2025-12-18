Акции американских бигтехов обвалились после слухов о проблемах Oracle с финансированием проекта для OpenAI

Безудержный рост капитализации крупных игроков рынка ИИ до сих пор основывался на вере инвесторов в способность соответствующих проектов принести финансовую отдачу в отдалённом будущем. Запас оптимизма начал истощаться, и первыми сдались институциональные инвесторы. Вокруг Oracle начал формироваться неблагоприятный информационный фон, акции компании упали на 5,4 % потянули за собой остальной рынок.

Издание Financial Times сегодня сообщило, что инвестиционный фонд Blue Owl Capital не намерен вкладывать средства в проект строительства центра обработки данных Oracle в штате Мичиган общей стоимостью $10 млрд. Опытным инвесторам из этого фонда не понравилась растущая долговая нагрузка Oracle, а также их смутили значительные расходы на инфраструктуру ИИ. В штате Мичиган должен был появиться ЦОД мощностью 1 ГВт, который Oracle планировала построить для нужд OpenAI. По имеющимся данным, переговоры с Blue Owl зашли в тупик, поставив под вопрос саму реализацию проекта.

Схема сделки предполагала, что дочерняя структура Blue Owl будет владеть ЦОД, сдавая его в лизинг для нужд Oracle и OpenAI соответственно. Новых инвесторов пока не нашлось, а Blue Owl от данного проекта оттолкнули не самые выгодные финансовые условия. Представители Oracle заявили, что застройщик в лице Related Digital выбрал источник финансирования, не имеющий отношения к Blue Owl, и переговоры по реализации проекта в Мичигане идут по плану. Напомним, что соглашение Oracle с OpenAI подразумевает расходы в размере $300 млрд на строительство ЦОД для инфраструктуры ИИ общей мощностью 4,5 ГВт в течение ближайших пяти лет.

К концу ноября сумма долговых обязательств Oracle выросла до $105 млрд, однако Morgan Stanley прогнозирует, что к 2028 году она увеличится до $290 млрд. Компания активно привлекает заёмные средства для реализации новейших инициатив, связанных с ИИ. Всего за три месяца сумма лизинговых контрактов Oracle выросла с $100 млрд до $248 млрд. Фонд Blue Owl ранее оказывал активное содействие Oracle в строительстве других ЦОД компании.

Техасский ЦОД, за который Oracle будет выплачивать средства Blue Owl в течение 15 лет, должен принести последней доходность в размере 25 %. На его строительство будет потрачено $15 млрд, в строй он будет введён в середине 2027 года и займётся обслуживанием инфраструктуры OpenAI. Финансированием строительства инфраструктуры для Meta✴ Platforms также занимается Blue Owl.

Акции Oracle упали в цене на 46 % после достижения пиковой стоимости в начале сентября, когда сооснователь компании Ларри Эллисон (Larry Ellison) на короткое время стал богатейшим человеком планеты. Акции Nvidia накануне потеряли в цене 3,8 %, у Alphabet снижение составило 3,1 %, а Broadcom своим не очень удачным отчётом не только способствовала снижению курса собственных акций на 4,5 %, но и повлияла на чужие. К слову, акции Micron при этом выросли в цене на 3,8 %, но этому способствовала собственная оптимистичная отчётность данного производителя памяти.

Азиатские фондовые рынки последовали за американским. Японский индекс Topix снизился на 0,4 %, южнокорейский Kospi упал на 1,2 %, а китайский CSI 300 просел на 0,3 %. Поддержку американскому индексу S&P 500 оказали действия властей США в отношении Венесуэлы, которые вызвали рост цен на нефть и сопутствующее повышение котировок акций компаний энергетического сектора. В результате данный индекс прибавил более 2 %.