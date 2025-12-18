Подозрительные лица, ещё одна концовка и новая вершина продаж: российский хоррор No, I’m not a Human получил крупное обновление

Издательство Critical Reflex и разработчики из российской студии Trioskaz отчитались о новых успехах своего потустороннего хоррора про незваных гостей No, I’m not a Human и о выходе для игры обещанного контентного обновления.

Напомним, за первые четыре дня с момента официального релиза суммарные продажи No, I’m not a Human по всему миру превысили 100 тыс. копий, а по итогам месяца составили 0,5 млн единиц.

Как стало известно, к настоящему моменту No, I’m not a Human разошлась по миру в количестве уже 850 тыс. единиц. «Невероятную поддержку» сообщества на этот раз решили отметить особым трейлером (прикреплён ниже).

Минутный ролик демонстрирует хвалебные цитаты критиков о No, I’m not a Human и сообщает о релизе обновления «Подозрительные Лица» (Usual Suspects), или «Мы случайно продали 850 тыс. копий».

Патч включает 12 новых Гостей, шесть сцен для уже существующих персонажей, ещё одну концовку, дополнительное сновидение, 11 достижений, вновь открытую возможность раздавить таракана внутри холодильника и ряд исправлений.

«Больше гостей, больше событий, больше историй, больше достижений, так ещё и Коллекционные Карточки Steam в придачу? Новый Год на дворе, что ли? А, точно, он ведь и вправду совсем скоро наступит», — вспомнили разработчики.

No, I’m not a Human вышла 15 сентября в Steam и заслужила более 19,8 тыс. «очень положительных» обзоров (рейтинг 92 %). Игра повествует о нашествии Гостей — практически неотличимых от человека смертельно опасных существ.