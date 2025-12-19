TikTok наконец-то договорилась о продаже своего американского бизнеса

Возможно, сейчас уже мало кто помнит за пределами США, что Дональду Трампу (Donald Trump) в первые часы своего второго президентского срока в январе текущего года пришлось решать проблему с грядущим запретом на работу социальной сети TikTok в США. Он неоднократно давал отсрочку для оформления сделки с ByteDance, но последняя только на этой неделе завершила все сопутствующие мероприятия.

Генеральный директор ByteDance Шоу Цзы Чу (Shou Tzi Chew) накануне сообщил сотрудникам, что для продолжения работы TikTok в США этот китайский разработчик подписал соглашение с группой американских инвесторов о создании совместного предприятия. С американской стороны в сделке участвуют Oracle, Silver Lake Management и MGX, формально сделка будет закрыта 22 января 2026 года. Китайские регуляторы эту сделку пока никак не прокомментировали.

Американское СП будет отвечать за защиту персональных данных пользователей национального сегмента TikTok, модерацию контента и безопасность рекомендательного алгоритма, как пояснил глава ByteDance в своём обращении к сотрудникам. Управляться оно будет советом директоров из семи человек, большинство голосов в котором будет за американцами. Новость о подготовки окончательной сделки вызвала рост курса акций Oracle на 6 %.

Структура акционерного капитала американского бизнеса TikTok позволит ByteDance сохранить 19,9 % акций, ещё 30,1 % достанутся компаниям, связанным с существующими инвесторами ByteDance, а новые акционеры в лице Oracle, Silver Lake Management и MGX получат по 15 % акций каждая. Добавим, что MGX формально является инвестиционным фондом, базирующимся в Абу-Даби. В целом, ByteDance придётся передать под контроль американских и глобальных инвесторов около 80 % своего американского бизнеса, связанного с TikTok.

Вопрос использования рекомендательного алгоритма TikTok, который китайские власти считают важной технологией, подлежащей процедуре экспортного контроля, долгое время оставался важным предметом переговоров. Предполагается, что китайская ByteDance предоставит этот алгоритм на условиях лицензирования американскому СП, но он будет переобучен в США под контролем Oracle. Напомним, что предыдущий президент США подписал закон, по которому деятельность TikTok в стране при условии сохранения контроля над этой социальной сетью со стороны китайской компании ByteDance запрещалась из-за опасений по поводу национальной безопасности. Власти опасались, что TikTok может быть использован для сбора данных о гражданах и продвижения нужных идей среди пользователей. Трамп после прихода к власти в январе текущего года неоднократно продлевал отсрочку на запрет работы TikTok в США, и теперь она действует до следующего месяца.