Экспортные лицензии на поставку Nvidia H200 в Китай переданы для рассмотрения в ключевые американские ведомства

Ускорители Nvidia H200 хоть и относятся к более старому поколению Hopper, остаются самыми производительными решениями этой марки из тех, кто когда-либо были разрешены к поставкам в КНР. Агентство Reuters уточняет, что после заявлений Трампа о разрешении начать поставки H200 в Китай к рассмотрению первых экспортных лицензий приступили ключевые американские ведомства.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

По данным источника, процедура согласования поставок Nvidia H200 в Китай подразумевает, что Министерство торговли США передаёт полученные ею заявки на согласование в Госдеп, Министерство энергетики и Министерство обороны. Процесс рассмотрения заявок этими ведомствами может занять до 30 дней и обещает оказаться очень тщательным, учитывая специфику вопроса. В случае, если эти заявки будут согласованы указанными ведомствами, Министерство торговли США выдаст экспортные лицензии заявителям, что позволит им наладить поставки ускорителей Nvidia H200 строго определённому кругу китайских клиентов.

Перспективы наращивания таких поставок неоднозначны. С одной стороны, некоторые источники убеждены, что спрос со стороны китайских клиентов Nvidia окажется достаточно высоким, и ей даже придётся наращивать объёмы производства H200 для его полного удовлетворения. С другой стороны, некоторые эксперты полагают, что китайская сторона будет препятствовать поступлению H200 на территорию страны, тем самым сохраняя условия для импортозамещения. США хотят ему воспрепятствовать, поддерживая зависимость от пусть и не самых передовых, но достаточно производительных на фоне китайских аналогов ускорителей. В этом заключается логика разрешения поставок H200 в Китай, хотя усилия главы Nvidia по его принятию американским президентом и позволяют говорить о наличии банальной материальной заинтересованности поставщика.

Источник:

Теги: nvidia, h200, китай, сша, экспортные ограничения
