CATL внедрила человекоподобных роботов на сборке тяговых батарей

Гибкость настройки человекоподобных роботов начинает перевешивать фактор более высокой эффективности специализированных средств автоматизации на автосборочном производстве, поэтому представители автомобилестроительной отрасли всё чаще начинают использовать их на своих предприятиях. Китайская CATL, являющаяся крупнейшим в мире производителем тяговых батарей, тоже внедрила человекоподобных роботов.

Источник изображения: CATL

Источник изображения: CATL

Ещё в среду, как сообщают китайские СМИ, отраслевой гигант заявил, что человекоподобные роботы нашли успешное применение на предприятии CATL в провинции Хэнань. Адаптированный для этих нужд человекоподобный робот Moz (Xiaomo) снабжается колёсным подиумом и мощной «мононогой», позволяющей регулировать положение корпуса по высоте. Пара рук-манипуляторов обеспечивает способность успешно осуществлять даже мелкие манипуляции типа подключения высоковольтных разъёмов при сборке тяговых батарей.

Роботы такого типа внедрены CATL на участке тестирования готовых к отправке тяговых батарей. До этого подключением высоковольтных разъёмов к тестируемым батареям занимались люди, что не всегда можно было считать безопасными условиями труда. При обучении роботов используются большие языковые модели, позволяя постоянно совершенствовать их функциональные возможности. Отклонения в положении разъёмов или размерах тех или иных деталей не мешают роботу справляться с порученной работой. Усилия, с которыми осуществляется подключение и отключение разъёмов, варьируются динамически, не допуская повреждения компонентов. Испытания показали, что роботы Moz сопоставимы с квалифицированными рабочими по уровню операционной эффективности. Другими словами, роботы не отстают от людей по скорости выполнения операций.

Роботы также способны идентифицировать дефекты тяговых батарей, поэтому они полноценно осуществляют проверку качества продукции на конвейере CATL. Они были разработаны компанией Spirit AI, в капитал которой CATL вкладывает свои средства. Неудивительно, что питаются роботы от батарей производства CATL. В отличие от рабочих, данные роботы не требуют перерывов на отдых, а потому обеспечивают производительность труда в три раза выше при условии безостановочной эксплуатации. CATL намерена расширять применение средств автоматизации, подразумевающих использование технологий искусственного интеллекта.

catl, человекообразный робот, робототехника, роботы
