Опять за старое: создание нового демо Intergalactic: The Heretic Prophet обернулось для сотрудников Naughty Dog жёсткими переработками

Репортёр Bloomberg Джейсон Шрайер (Jason Schreier) в новом материале издания рассказал о ходе разработки и сроках выхода амбициозного научно-фантастического боевика Intergalactic: The Heretic Prophet от студии Naughty Dog.

По данным информаторов Шрайера, разработчики Intergalactic: The Heretic Prophet пропустили несколько дедлайнов и за последние два месяца пытались вернуть производство в нужное русло с помощью обязательных переработок.

В частности, с конца октября сотрудников обязали работать сверхурочно как минимум по восемь часов в неделю (но не больше 60 часов в сумме), чтобы успеть подготовить новое внутреннее демо Intergalactic для Sony к декабрьскому дедлайну.

Переработки продлились семь недель и завершились на днях. Во время сверхурочных сотрудники были обязаны посещать офис пять дней в неделю вместо привычных трёх — к обычному распорядку студия вернётся до конца января.

Как сообщает Шрайер, испытавшие недавние переработки сотрудники Naughty Dog теперь переживают, что по мере приближения Intergalactic: The Heretic Prophet к релизу сверхурочные периоды станут дольше и жёстче.

Если верить Шрайеру, релиз Intergalactic: The Heretic Prophet ожидается в середине 2027 года на PS5. По сюжету охотница за головами Джордан застревает на планете Семпирия, сотни лет назад потерявшей связь с остальной вселенной.

Культура переработок была неотъемлемой частью Naughty Dog на протяжении многих лет (см. кранчи во время производства The Last of Us Part 2). Студия обещала искоренить практику, но до сих пор в этом не преуспела.