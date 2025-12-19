Сегодня 19 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Ужастик Кодзима объяснил, как понять загадочный ...
реклама
Новости Software

Кодзима объяснил, как понять загадочный хоррор OD — нужно посмотреть его трейлер 100 раз

Японская студия Kojima Productions не спешит раскрывать загадку хоррора OD, однако сентябрьский тизер-трейлер содержит подсказку к истинной сути игры. Впрочем, откроется намёк лишь самым пытливым.

Источник изображений: Kojima Productions

Источник изображений: Kojima Productions

Глава Kojima Productions Хидео Кодзима (Hideo Kojima) в интервью Nikkei Xtrend заверил, что, несмотря на игровой движок Unreal Engine 5 в основе, OD не похожа ни на одну другую форму медиа.

«На первый взгляд OD похожа на хоррор. Но система в её основе необычна. Всё сделано на игровом движке, и игра есть игра, но система не похожа ни на одну другую. Поэтому мы с Microsoft сделали эту новую форму медиа», — заявил Кодзима.

Другие подробности OD гейм-дизайнер раскрыть не может из страха перед гендиректором Microsoft Gaming Филом Спенсером (Phil Spencer), но одну подсказку игрокам всё же оставил.

«Я не могу сказать больше, иначе мистер Фил на меня разозлится. Но если вы посмотрите тизер-трейлер много раз, то увидите намёк. Я честно не могу сказать, что это, но если вы посмотрите его 100 раз…» — интригует Кодзима.

Слоган OD — «Для всех игроков и скримеров» — тоже содержит «большой намёк»

Слоган OD — «Для всех игроков и скримеров» — тоже содержит «большой намёк»

В упомянутом тизер-трейлере героиня Софии Лиллис (Sophia Lillis) по одной зажигает свечи на столе, пока в комнату не заходит таинственная и угрожающая фигура, которая хватает протагонистку за голову.

OD создаётся на базе облачных технологий Microsoft и на данный момент не имеет ни сроков выхода, ни целевых платформ. В ноябре скончался актёр Удо Кир (Udo Kier), который должен был стать одной из главных звёзд проекта.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Американский регулятор рассекретил планы Sony на версию Death Stranding 2: On the Beach для ПК
Звезда загадочного хоррора OD от Кодзимы не дожил до возобновления съёмок
Анонсирована третья экранизация Death Stranding — мультсериал Death Stranding Isolations с новой историей и смелой анимацией
Симулятор воздушных боёв Aces of Thunder от создателей War Thunder не готов к взлёту в 2025 году — объявлена дата выхода
Эпический ролевой боевик Code Vein 2 получил системные требования — для стабильных 60 FPS хватит RTX 3080
«Как бы сильно вы ни ненавидели ZA/UM, этого недостаточно»: фанатов возмутил новый патч для Disco Elysium
Теги: od, kojima productions, microsoft, хоррор
od, kojima productions, microsoft, хоррор
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.