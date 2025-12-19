Кодзима объяснил, как понять загадочный хоррор OD — нужно посмотреть его трейлер 100 раз

Японская студия Kojima Productions не спешит раскрывать загадку хоррора OD, однако сентябрьский тизер-трейлер содержит подсказку к истинной сути игры. Впрочем, откроется намёк лишь самым пытливым.

Глава Kojima Productions Хидео Кодзима (Hideo Kojima) в интервью Nikkei Xtrend заверил, что, несмотря на игровой движок Unreal Engine 5 в основе, OD не похожа ни на одну другую форму медиа.

«На первый взгляд OD похожа на хоррор. Но система в её основе необычна. Всё сделано на игровом движке, и игра есть игра, но система не похожа ни на одну другую. Поэтому мы с Microsoft сделали эту новую форму медиа», — заявил Кодзима.

Другие подробности OD гейм-дизайнер раскрыть не может из страха перед гендиректором Microsoft Gaming Филом Спенсером (Phil Spencer), но одну подсказку игрокам всё же оставил.

«Я не могу сказать больше, иначе мистер Фил на меня разозлится. Но если вы посмотрите тизер-трейлер много раз, то увидите намёк. Я честно не могу сказать, что это, но если вы посмотрите его 100 раз…» — интригует Кодзима.

В упомянутом тизер-трейлере героиня Софии Лиллис (Sophia Lillis) по одной зажигает свечи на столе, пока в комнату не заходит таинственная и угрожающая фигура, которая хватает протагонистку за голову.

OD создаётся на базе облачных технологий Microsoft и на данный момент не имеет ни сроков выхода, ни целевых платформ. В ноябре скончался актёр Удо Кир (Udo Kier), который должен был стать одной из главных звёзд проекта.