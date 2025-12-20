Акции Oracle выросли в цене на 7 % после новостей о сделке по TikTok

Отраслевые взаимосвязи американских компаний технологического сектора способны влиять на фондовый рынок практически при любом информационном фоне. Не так давно проблемы Oracle с финансированием строительства одного крупного ЦОД вызвали падение котировок прочих партнёров OpenAI, но участие Oracle в сделке с TikTok вызвало рост курса акций самой компании на 7 %.

Напомним, вчера генеральный директор китайской ByteDance, которая создала социальную сеть TikTok, уведомил подчинённых о заключении соглашения с консорциумом американских и международных инвесторов, по условиям которого американским бизнесом платформы будет управлять специально созданное совместное предприятие, в капитале которого сама ByteDance сохранит менее 20 %. Сделка должна быть заключена 22 января, Oracle будет являться её непосредственным участником и отвечать за работу технической инфраструктуры американского сегмента TikTok.

На Oracle, со слов руководства ByteDance, также будут возложены функции аудита информационной безопасности, поскольку сама сделка обусловлена требованиями американского закона, принятого ещё при Байдене и запрещающего деятельность в США крупных социальных сетей, контролируемых недружественными государствами. Китайские чиновники пока воздерживаются от комментариев, но местные эксперты оценивают перспективы заключения сделки положительно, поскольку её условия не подразумевают полную передачу США рекомендательного алгоритма TikTok, а всего лишь его лицензирование.

Oracle будет хранить на своих серверах в США данные американских пользователей TikTok. Аналитики Evercore ISI положительно оценили влияние этой сделки на бизнес Oracle, рекомендовав акции компании к покупке тем инвесторам, которые хотели бы в них вложиться на горизонте от 6 до 12 ближайших месяцев. Акции Oracle с начала текущего года выросли в цене только на 8 %, а за последний месяц потеряли в цене более 20 %. В сентябре они взлетели вверх, на момент сделав своего сооснователя Ларри Эллисона (Larry Ellison) богатейшим человеком планеты. Формально, участие в сделке с TikTok сделало его богаче на $15 млрд, если ориентироваться на вчерашний рост курса акций Oracle.