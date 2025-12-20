SoftBank срочно распродаёт активы и занимает деньги, чтобы успеть до конца года передать OpenAI причитающиеся $22,5 млрд

Японская корпорация SoftBank ещё в начале года обозначила себя в статусе важного союзника OpenAI, согласившись принять участие в финансировании мегапроекта Stargate, направленного на развитие вычислительной инфраструктуры в США. По условиям договорённостей с OpenAI, она до конца текущего года должна передать ей $22,5 млрд, но собрать эти деньги к указанному сроку будет непросто.

SoftBank уже пришлось продать имеющиеся у неё акции Nvidia и T-Mobile для финансирования деятельности OpenAI, но вырученных денег не хватит, поскольку в первом случае она получила $5,8 млрд, а во втором — $4,8 млрд. Глава и основатель SoftBank Масаёси Сон (Masayoshi Son) практически заморозил инвестиции со стороны Vision Fund, и теперь любые сделки на сумму более $50 млн требуют его личного согласования.

Рассчитывать на деньги, которые планировалось выручить после IPO приложения PayPay, не приходится, поскольку из-за правительственного шатдауна в США, где оно должно проводиться, сроки сместились с декабря на январь, а передать средства OpenAI нужно до конца текущего месяца. Предполагается, что по итогам этого IPO корпорация SoftBank выручит около $20 млрд.

Китайская платформа Didi Global после принудительного делистинга в США собирается выйти на биржу в Гонконге, а SoftBank является её акционером, и теперь рассчитывает сократить свою долю в капитале этого эмитента, чтобы высвободившиеся средства передать OpenAI. Специалисты по инвестициям из Vision Fund переориентированы на сопровождение сделок SoftBank с OpenAI, как сообщает Reuters.

Дополнительные возможности для привлечения средств в случае с SoftBank заключаются в выпуске облигаций или получении кредитов, включая варианты под залог ценных бумаг. В последнем случае в ход могут пойти кредиты под залог акций британского разработчика процессорных архитектур Arm, которым также владеет SoftBank. В общей сложности, у последней открыта кредитная линия на $11,5 млрд под залог этих акций. Кроме того, в собственности SoftBank остаются около 4 % акций американского оператора связи T-Mobile, которые оцениваются в $11 млрд по курсу на конец сентября.

В апреле текущего года SoftBank пообещала вложить $30 млрд в OpenAI, примерно треть суммы была передана сразу, а оставшуюся нужно было перечислить по итогам реструктуризации американского стартапа, которая состоялась осенью. Инвестиции SoftBank являются лишь каплей в море, поскольку OpenAI в общей сложности на реализацию своих проектов намеревается за восемь лет привлечь около $1,4 трлн, ничем особо не рискуя по условиям договорённостей с многочисленными инвесторами. Стартап намерен ввести в строй 30 ГВт вычислительных мощностей, при этом каждый гигаватт в текущих ценах требует капитальных затрат на сумму более $40 млрд.