«Сотрудники-бумеранги»: Google стала массово возвращать уволенных и ушедших разработчиков

Порядка 20 % инженеров-программистов в сфере ИИ, нанятых Google в 2025 году, — это так называемые «сотрудники-бумеранги», то есть её бывшие сотрудники, ранее покинувшие компанию, сообщил ресурс CNBC. У компании большой резерв бывших сотрудников, особенно после крупнейших в её истории сокращений в 2023 году, когда материнская компания Alphabet сократила около 6 % персонала или 12 тыс. рабочих мест.

В условиях обострения борьбы за таланты в области ИИ между крупнейшими игроками ИИ-рынка, такими как OpenAI, Meta✴, Anthropic и Google, последняя занялась агрессивным наймом бывших сотрудников.

Представитель Google подтвердил имеющиеся у CNBC данные, отметив рост по сравнению с прошлым годом числа исследователей в области ИИ, перешедших от её крупных конкурентов: «Мы воодушевлены нашим прогрессом, вычислительными мощностями и талантами — инженеры хотят работать здесь, чтобы продолжать создавать новаторские продукты».

Джон Кейси (John Casey), глава отдела компенсаций Google, недавно объявил о повторном найме на собрании сотрудников. По его словам, инженеров-программистов, специализирующихся на ИИ, привлекают значительные финансовые ресурсы Google и мощная вычислительная инфраструктура, необходимая для выполнения сложных задач в сфере ИИ.

В частности, в конце прошлого года в Google вернулся специалист в области ИИ Ноам Шазир (Noam Shazeer), покинувший компанию вместе с Даниэлем Де Фрейтасом (Daniel De Freitas) в 2021 году, чтобы основать ИИ-стартап Character.AI. Фрейтас, кстати, теперь тоже работает вместе с ним в DeepMind.

В процессе поиска и привлечения ИИ-талантов участвуют даже первые лица компаний. По словам источников CNBC, соучредитель Google Сергей Брин (Sergey Brin), вернувшийся из отставки в 2023 году, время от времени лично связывался с потенциальными кандидатами для их трудоустройства в компании. Сообщается, что генеральный директор Meta✴ Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) также лично обращался к возможным претендентам от имени своей компании, предлагая им работу.