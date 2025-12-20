Сегодня 20 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... «Сотрудники-бумеранги»: Google стала мас...
реклама
Новости Software

«Сотрудники-бумеранги»: Google стала массово возвращать уволенных и ушедших разработчиков

Порядка 20 % инженеров-программистов в сфере ИИ, нанятых Google в 2025 году, — это так называемые «сотрудники-бумеранги», то есть её бывшие сотрудники, ранее покинувшие компанию, сообщил ресурс CNBC. У компании большой резерв бывших сотрудников, особенно после крупнейших в её истории сокращений в 2023 году, когда материнская компания Alphabet сократила около 6 % персонала или 12 тыс. рабочих мест.

Источник изображения: Annie Spratt/unsplash.com

Источник изображения: Annie Spratt/unsplash.com

В условиях обострения борьбы за таланты в области ИИ между крупнейшими игроками ИИ-рынка, такими как OpenAI, Meta, Anthropic и Google, последняя занялась агрессивным наймом бывших сотрудников.

Представитель Google подтвердил имеющиеся у CNBC данные, отметив рост по сравнению с прошлым годом числа исследователей в области ИИ, перешедших от её крупных конкурентов: «Мы воодушевлены нашим прогрессом, вычислительными мощностями и талантами — инженеры хотят работать здесь, чтобы продолжать создавать новаторские продукты».

Джон Кейси (John Casey), глава отдела компенсаций Google, недавно объявил о повторном найме на собрании сотрудников. По его словам, инженеров-программистов, специализирующихся на ИИ, привлекают значительные финансовые ресурсы Google и мощная вычислительная инфраструктура, необходимая для выполнения сложных задач в сфере ИИ.

В частности, в конце прошлого года в Google вернулся специалист в области ИИ Ноам Шазир (Noam Shazeer), покинувший компанию вместе с Даниэлем Де Фрейтасом (Daniel De Freitas) в 2021 году, чтобы основать ИИ-стартап Character.AI. Фрейтас, кстати, теперь тоже работает вместе с ним в DeepMind.

В процессе поиска и привлечения ИИ-талантов участвуют даже первые лица компаний. По словам источников CNBC, соучредитель Google Сергей Брин (Sergey Brin), вернувшийся из отставки в 2023 году, время от времени лично связывался с потенциальными кандидатами для их трудоустройства в компании. Сообщается, что генеральный директор Meta Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) также лично обращался к возможным претендентам от имени своей компании, предлагая им работу.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
ИИ высосал энергию: Южная Корея ускорит создание термоядерной электростанции на 20 лет
SoftBank срочно распродаёт активы и занимает деньги, чтобы успеть до конца года передать OpenAI причитающиеся $22,5 млрд
ChatGPT научился менять свой характер по желанию пользователя
OpenAI перезапустила GPT-5.2, расширив меры защиты подростков
ИИ засорил науку: статей стало в разы больше, но ценности в них меньше
ChatGPT заработал $3 млрд на мобильных устройствах — более 80 % за этот год
Теги: google, ии, кадры
google, ии, кадры
← В прошлое

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.