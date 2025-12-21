Крупнейший производитель ИИ-серверов Nvidia готов стать производителем электромобилей на Тайване

Исторически компания Foxconn более известна в качестве крупнейшего контрактного производителя потребительской электроники Apple, включая iPhone, но в последние годы она всё более активно выпускает для Nvidia серверные системы, применяемые в инфраструктуре ИИ. Этим дело не ограничивается, ибо Foxconn недавно договорилась о покупке одного тайваньского производителя электромобилей.

Как поясняет Nikkei Asian Review, ещё в 2020 году Foxconn и тайваньский автопроизводитель Yulon сформировали совместное предприятие Foxtron Vehicle Technologies, которое специализировалось на разработке электромобилях и сопутствующих исследованиях. Публике даже были представлены электромобили разных классов под маркой Foxtron. Сделка, которую ещё предстоит одобрить тайваньским регуляторам, позволит Foxconn полностью получить торговую марку Luxgen за $25 млн. По сути, у Foxconn появится составляющая, которая будет сосредоточена на производстве и продаже электромобилей, а также их обслуживании. Сделка должна быть рассмотрена тайваньскими регуляторами в следующем квартале.

Развивать модельный ряд Luxgen при этом новый собственник не будет. Все электромобили, выпускаемые Foxconn, будут предлагаться под маркой Foxtron, и в качестве дебютной выбрана модель Bria, которая ранее фигурировала под обозначением «Model B». Для прочих моделей электромобилей, которые будут предлагаться на рынке Тайваня, уже зарегистрированы торговые знаки Cavera, Enizio и Divina.

Превращение в самостоятельного автопроизводителя, однако, противоречит прежним планам Foxconn, согласно которым компания хотела развиваться в качестве контрактного игрока. Она пыталась наладить выпуск электрических кроссоверов для американского стартапа Fisker, но он разорился. Попытки наладить выпуск электрических пикапов для Lordstown Motors привели к тому, что Foxconn приобрела в собственность бывшее предприятие General Motors в штате Огайо, но теперь вынуждена найти этой площадке новое применение, поскольку Lordstown Motors тоже разорилась.

Foxconn долгое время пыталась найти подход к японским автопроизводителям. По крайней мере, с Mitsubishi у неё заключено соглашение о сотрудничестве, а ещё слухи приписывают тайваньскому гиганту интерес к определённым активам Nissan. Считается, что одно из японских предприятий этой компании может быть использовано Foxconn для контрактного выпуска электромобилей. Не исключено, что они будут нести марку Foxtron. Как поясняют источники, намерения Foxconn сосредоточиться на выпуске электромобилей для внутреннего рынка Тайваня пока никак не отменяют её готовности производить машины по заказу для сторонних компаний за пределами острова. Напротив, машины марки Foxtron станут своего рода демонстрацией возможностей Foxconn в этом новом для неё бизнесе.

Под маркой Luxgen за 11 месяцев этого года на Тайване была продана 3041 машина модели n7 (на фото выше), в разработке которой принимала участие Foxtron. Это на 54 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Будут ли пользоваться на Тайване приемлемым спросом электромобили собственной марки Foxconn, пока сказать сложно.