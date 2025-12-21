Сегодня 21 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Крупнейший производитель ИИ-серверов Nvi...
реклама
Новости Hardware

Крупнейший производитель ИИ-серверов Nvidia готов стать производителем электромобилей на Тайване

Исторически компания Foxconn более известна в качестве крупнейшего контрактного производителя потребительской электроники Apple, включая iPhone, но в последние годы она всё более активно выпускает для Nvidia серверные системы, применяемые в инфраструктуре ИИ. Этим дело не ограничивается, ибо Foxconn недавно договорилась о покупке одного тайваньского производителя электромобилей.

Источник изображения: Luxgen

Источник изображения: Luxgen

Как поясняет Nikkei Asian Review, ещё в 2020 году Foxconn и тайваньский автопроизводитель Yulon сформировали совместное предприятие Foxtron Vehicle Technologies, которое специализировалось на разработке электромобилях и сопутствующих исследованиях. Публике даже были представлены электромобили разных классов под маркой Foxtron. Сделка, которую ещё предстоит одобрить тайваньским регуляторам, позволит Foxconn полностью получить торговую марку Luxgen за $25 млн. По сути, у Foxconn появится составляющая, которая будет сосредоточена на производстве и продаже электромобилей, а также их обслуживании. Сделка должна быть рассмотрена тайваньскими регуляторами в следующем квартале.

Развивать модельный ряд Luxgen при этом новый собственник не будет. Все электромобили, выпускаемые Foxconn, будут предлагаться под маркой Foxtron, и в качестве дебютной выбрана модель Bria, которая ранее фигурировала под обозначением «Model B». Для прочих моделей электромобилей, которые будут предлагаться на рынке Тайваня, уже зарегистрированы торговые знаки Cavera, Enizio и Divina.

Превращение в самостоятельного автопроизводителя, однако, противоречит прежним планам Foxconn, согласно которым компания хотела развиваться в качестве контрактного игрока. Она пыталась наладить выпуск электрических кроссоверов для американского стартапа Fisker, но он разорился. Попытки наладить выпуск электрических пикапов для Lordstown Motors привели к тому, что Foxconn приобрела в собственность бывшее предприятие General Motors в штате Огайо, но теперь вынуждена найти этой площадке новое применение, поскольку Lordstown Motors тоже разорилась.

Foxconn долгое время пыталась найти подход к японским автопроизводителям. По крайней мере, с Mitsubishi у неё заключено соглашение о сотрудничестве, а ещё слухи приписывают тайваньскому гиганту интерес к определённым активам Nissan. Считается, что одно из японских предприятий этой компании может быть использовано Foxconn для контрактного выпуска электромобилей. Не исключено, что они будут нести марку Foxtron. Как поясняют источники, намерения Foxconn сосредоточиться на выпуске электромобилей для внутреннего рынка Тайваня пока никак не отменяют её готовности производить машины по заказу для сторонних компаний за пределами острова. Напротив, машины марки Foxtron станут своего рода демонстрацией возможностей Foxconn в этом новом для неё бизнесе.

Под маркой Luxgen за 11 месяцев этого года на Тайване была продана 3041 машина модели n7 (на фото выше), в разработке которой принимала участие Foxtron. Это на 54 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Будут ли пользоваться на Тайване приемлемым спросом электромобили собственной марки Foxconn, пока сказать сложно.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Foxconn рассмотрел в десятке крупнейших японских автопроизводителей своих потенциальных заказчиков
Foxconn продаст многострадальный автомобильный завод в Огайо, чтобы сосредоточиться на ИИ
Foxconn будет собирать электромобили для японской марки, и ею будет не Nissan
Тайвань намерен притормозить зарубежные фабрики TSMC ради контроля над техпроцессами
Власти США одобрили покупку кусочка Intel компанией Nvidia
Intel приступила к массовому производству чипов по технологии 18A в Аризоне, но крупными сторонними заказами пока похвастать не может
Теги: foxconn, электромобиль, тайвань, тайваньские производители
foxconn, электромобиль, тайвань, тайваньские производители
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.