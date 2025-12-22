Sony и Honda анонсировали для электромобиля Afeela 1 поддержку PlayStation через Remote Play

Электромобиль Afeela 1, разработанный компанией Sony и Honda в рамках совместного предприятия Sony Honda Mobility, предложит поддержку функции Remote Play, которая позволит удалённо играть в игры для PS5 и PS4. Сам электромобиль поступит в продажу в США в следующем году.

Sony и Honda анонсировали для Afeela 1 информационно-развлекательную систему Afeela In-Vehicle Infotainment (IVI) с поддержкой Remote Play. Для возможности удалённо играть также потребуется наличие дома включённой консоли, чтобы транслировать игровой процесс.

Как и в случае с любой онлайн-технологией, здесь есть свои нюансы. Конечно, это не облачный гейминг в традиционном смысле, поэтому владельцу автомобиля потребуется собственная приставка PS5, чтобы использовать данную функцию. Sony также рекомендует иметь «стабильное интернет-соединение со скоростью 15 Мбит/с для плавной работы Remote Play».

«Внедрение PS Remote Play воплощает видение Afeela в сфере мобильности: превращение пространство в путешествии в захватывающее и эмоциональное место. Благодаря этой интеграции мы поднимаем весь опыт путешествия клиента на беспрецедентный уровень развлечений», — заявил президент Sony Honda Mobility Идзуми Каваниси (Izumi Kawanishi).

В пресс-релизе Sony и Honda предполагают, что водитель сможет наслаждаться играми, «ожидая в припаркованном автомобиле», предположительно, забравшись на заднее сиденье. Пассажиры же смогут пользоваться IVI прямо в дороге.