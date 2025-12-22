Сегодня 22 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости автомобили, мотоциклы, транспортные сред... Sony и Honda анонсировали для электромоб...
реклама
Новости Hardware

Sony и Honda анонсировали для электромобиля Afeela 1 поддержку PlayStation через Remote Play

Электромобиль Afeela 1, разработанный компанией Sony и Honda в рамках совместного предприятия Sony Honda Mobility, предложит поддержку функции Remote Play, которая позволит удалённо играть в игры для PS5 и PS4. Сам электромобиль поступит в продажу в США в следующем году.

Источник изображения: Sony

Источник изображения: Sony

Sony и Honda анонсировали для Afeela 1 информационно-развлекательную систему Afeela In-Vehicle Infotainment (IVI) с поддержкой Remote Play. Для возможности удалённо играть также потребуется наличие дома включённой консоли, чтобы транслировать игровой процесс.

Как и в случае с любой онлайн-технологией, здесь есть свои нюансы. Конечно, это не облачный гейминг в традиционном смысле, поэтому владельцу автомобиля потребуется собственная приставка PS5, чтобы использовать данную функцию. Sony также рекомендует иметь «стабильное интернет-соединение со скоростью 15 Мбит/с для плавной работы Remote Play».

«Внедрение PS Remote Play воплощает видение Afeela в сфере мобильности: превращение пространство в путешествии в захватывающее и эмоциональное место. Благодаря этой интеграции мы поднимаем весь опыт путешествия клиента на беспрецедентный уровень развлечений», — заявил президент Sony Honda Mobility Идзуми Каваниси (Izumi Kawanishi).

В пресс-релизе Sony и Honda предполагают, что водитель сможет наслаждаться играми, «ожидая в припаркованном автомобиле», предположительно, забравшись на заднее сиденье. Пассажиры же смогут пользоваться IVI прямо в дороге.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Sony и Honda запустили предсерийное производство электромобилей Afeela 1 в США
Sony и Honda открыли предзаказы на совместный электромобиль Afeela — от $89 900, но поставки начнутся не скоро
Sony позволила журналистам поиграть внутри прототипа электромобиля Afeela
Китайские эксперты заявили, что безопасность твердотельных аккумуляторов сильно преувеличена
Крупнейший производитель ИИ-серверов Nvidia готов стать производителем электромобилей на Тайване
В январе Honda приостановит выпуск автомобилей в Японии и Китае из-за дефицита чипов
Теги: sony, honda, playstation, электромобиль, remote play
sony, honda, playstation, электромобиль, remote play
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.