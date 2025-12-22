OpenAI увеличила прибыльность платных аккаунтов до 70 %, но всё ещё остаётся убыточной

OpenAI в 2025 году смогла получить больше прибыли от своих платных продуктов, продолжая бороться за лидерство на рынке искусственного интеллекта (ИИ). По сообщению Bloomberg со ссылкой на The Information, речь идёт о показателе вычислительной маржинальности (compute margin) — внутренней метрике, которая оценивает, какая доля выручки остаётся в распоряжении компании после покрытия затрат на запуск и работу ИИ-моделей для пользователей, оплачивающих сервис OpenAI.

Сообщается, что к октябрю норма прибыли OpenAI достигла 70 %. Для сравнения, в конце 2024 года показатель составлял 52 %, а относительно января 2024 года оказался вдвое выше. Одновременно представитель OpenAI заявил, что компания публично не раскрывала эти данные и отказался от дальнейших комментариев.

ChatGPT считается одним из ключевых сервисов, способствовавший ажиотажу вокруг искусственного интеллекта. Однако, как пишет Bloomberg, OpenAI пока не показала прибыльности, на что непосредственно обращают внимание инвесторы, оценивая риск перегрева отрасли. Оценка компании в октябре достигла $500 млрд, но её расходы на вычислительные мощности и масштабные инфраструктурные проекты остаются крайне высокими.

OpenAI также испытывает сильное давление со стороны конкурентов. На фоне этого и особенно после того, как модель Gemini компании Google показала лучшие результаты в бенчмарках, глава OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) объявил так называемый «красный код» и перенаправил ресурсы на улучшение ChatGPT, отложив планы по запуску рекламной платформы.

Основная аудитория ChatGPT по-прежнему пользуется бесплатной версией чат-бота, однако OpenAI продвигает бизнес-версию и платные функции ПО для таких отраслей, как финансовые услуги и образование. В этих сегментах OpenAI конкурирует, в частности, с Google и Anthropic. Источники также утверждают, что по норме прибыли на платных аккаунтах OpenAI выглядит лучше Anthropic, но при этом у Anthropic выше общая эффективность затрат на серверную инфраструктуру. Кроме того, OpenAI находится на ранней стадии переговоров о привлечении как минимум $10 млрд от компании Amazon и о возможном использовании её чипов. В рамках этой сделки компания Альтмана может быть оценена более чем в $500 млрд.