Сегодня 22 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Китайская Tencent смогла получить доступ...
реклама
Новости Hardware

Китайская Tencent смогла получить доступ к 15 000 ускорителей Nvidia Blackwell при участии японской Datasection

Не секрет, что нуждающиеся в доступе к передовым ускорителям вычислений западного производства китайские компании прибегают к аренде зарубежных облачных мощностей, чтобы избежать полного влияния американских санкций. Один из японских владельцев ЦОД на контрактах с китайской Tencent по этой схеме смог получить контракты на более чем $1,2 млрд.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

Как поясняет Financial Times, китайский гигант взаимодействует с японской Datasection через посредника, стараясь не слишком афишировать подобное сотрудничество, но эта схеме позволяет Tencent использовать основную часть из 15 000 ускорителей Nvidia с архитектурой Blackwell, которые установлены в ЦОД первой из компаний на территории Японии. В таком варианте доступа к вычислительным мощностям со стороны китайского разработчика нет ничего противозаконного, поскольку при Трампе власти США начали закрывать на такие проявления деятельности китайских компаний глаза. Тем не менее, лишнее внимание способно вызвать изменения в обстановке, которые для Tencent нежелательны.

Характерно, что контракт с Tencent превратил Datasection в одного из крупнейших провайдеров на рынке «neocloud» в Азии, которые зарабатывают на аренде имеющихся у них вычислительных мощностей. Изначально Datasection работала в сфере маркетинговых услуг и строила ЦОД недалеко от Осаки для собственных нужд, но сдача их в аренду китайским клиентам оказалась более выгодным бизнесом. По словам главы Datasection Норихико Исихары (Norihiko Ishihara), ещё полгода назад для поддержания ИИ-модели было достаточно 5000 ускорителей Nvidia B200, а сейчас эта цифра как минимум удвоилась. Это предъявляет к участникам бизнеса особые требования.

По оценкам аналитиков Bernstein Research, флагманские чипы Huawei и Alibaba обеспечивают около трети уровня производительности Nvidia B200, поэтому спрос на них в Китае сохраняется. Даже не самые современные H200, поставки которых США недавно разрешили в КНР, оказываются почти на четверть быстрее китайских лидеров. При этом первые примерно в четыре раза уступают передовым Nvidia B300, поставки которых в Китай запрещены.

Как отмечается, японская Datasection свою сделку с Tencent через посредника заключила уже после того, как в мае Дональд Трамп (Donald Trump) отменил запрет на аренду зарубежных вычислительных мощностей китайскими компаниями. На первом этапе Datasection собирается на протяжении трёх лет сдавать в аренду 15 000 ускорителей Nvidia для нужд Tencent. В дальнейшем профильные мощности вырастут до более чем 100 000 ускорителей. Официально представители Datasection отрицают своё сотрудничество с китайской Tencent.

Партия из 5000 ускорителей Nvidia B200 обошлась японской компании примерно в $272 млн по состоянию на июль этого года. За свой трёхлетний контракт с клиентом она при этом должна выручить $406 млн. Второй контракт на три года подразумевает получение $800 млн, которые будут направлены на строительство второго ЦОД, расположенного в Сиднее. Австралийская площадка разместит десятки тысяч передовых ускорителей Nvidia B300. Первая партия из 10 000 таких ускорителей будет стоить Datasection примерно $521 млн. По неофициальным данным, мощности австралийского ЦОД также будут использоваться преимущественно Tencent в ближайшие годы. Китайская компания утверждает, что использование зарубежных ЦОД никак не нарушает законы вовлечённых в процесс стран.

Для провайдера в данном случае важно отбить затраты на закупку ускорителей. Как правило, срок амортизации рассчитан на пять лет, тогда как контракты заключаются на три года, но клиенты могут продлить их ещё на два года. Datasection оставляет за собой право разорвать соглашение с китайскими клиентами, если того потребуют изменения в законодательстве. По словам руководства компании, использование ускорителей Nvidia китайскими клиентами согласовано как с самим поставщиком, так с Министерством торговли США.

Datasection намерена развивать ЦОД и на территории Европы, при этом потепления отношений между США и КНР компания не очень боится, поскольку в случае отказа китайских клиентов от аренды ЦОД она быстро найдёт новых, ведь спрос на инфраструктуру ИИ сейчас очень высок. В самом неблагоприятном случае, по словам провайдера, деятельность придётся остановить всего лишь на неделю.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Китайский ответ Nvidia: Moore Threads представила игровые GPU Lushan и ИИ-ускорители Huashan — и они кратно быстрее прежних
В Китае намекнули на создание многочиповых ИИ-ускорителей, способных потягаться с Nvidia Blackwell
Huawei научилась создавать конкурентов для ИИ-систем Nvidia, но они проигрывают по эффективности и производительности
OpenAI увеличила прибыльность платных аккаунтов до 70 %, но всё ещё остаётся убыточной
Отключение электроснабжения в Сан-Франциско повергло роботакси Waymo в хаос
Samsung почти не будет отставать от SK hynix по срокам поставок HBM4 для Nvidia
Теги: tencent, nvidia, blackwell, ии, япония
tencent, nvidia, blackwell, ии, япония
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.