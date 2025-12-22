Китайская Tencent смогла получить доступ к 15 000 ускорителей Nvidia Blackwell при участии японской Datasection

Не секрет, что нуждающиеся в доступе к передовым ускорителям вычислений западного производства китайские компании прибегают к аренде зарубежных облачных мощностей, чтобы избежать полного влияния американских санкций. Один из японских владельцев ЦОД на контрактах с китайской Tencent по этой схеме смог получить контракты на более чем $1,2 млрд.

Как поясняет Financial Times, китайский гигант взаимодействует с японской Datasection через посредника, стараясь не слишком афишировать подобное сотрудничество, но эта схеме позволяет Tencent использовать основную часть из 15 000 ускорителей Nvidia с архитектурой Blackwell, которые установлены в ЦОД первой из компаний на территории Японии. В таком варианте доступа к вычислительным мощностям со стороны китайского разработчика нет ничего противозаконного, поскольку при Трампе власти США начали закрывать на такие проявления деятельности китайских компаний глаза. Тем не менее, лишнее внимание способно вызвать изменения в обстановке, которые для Tencent нежелательны.

Характерно, что контракт с Tencent превратил Datasection в одного из крупнейших провайдеров на рынке «neocloud» в Азии, которые зарабатывают на аренде имеющихся у них вычислительных мощностей. Изначально Datasection работала в сфере маркетинговых услуг и строила ЦОД недалеко от Осаки для собственных нужд, но сдача их в аренду китайским клиентам оказалась более выгодным бизнесом. По словам главы Datasection Норихико Исихары (Norihiko Ishihara), ещё полгода назад для поддержания ИИ-модели было достаточно 5000 ускорителей Nvidia B200, а сейчас эта цифра как минимум удвоилась. Это предъявляет к участникам бизнеса особые требования.

По оценкам аналитиков Bernstein Research, флагманские чипы Huawei и Alibaba обеспечивают около трети уровня производительности Nvidia B200, поэтому спрос на них в Китае сохраняется. Даже не самые современные H200, поставки которых США недавно разрешили в КНР, оказываются почти на четверть быстрее китайских лидеров. При этом первые примерно в четыре раза уступают передовым Nvidia B300, поставки которых в Китай запрещены.

Как отмечается, японская Datasection свою сделку с Tencent через посредника заключила уже после того, как в мае Дональд Трамп (Donald Trump) отменил запрет на аренду зарубежных вычислительных мощностей китайскими компаниями. На первом этапе Datasection собирается на протяжении трёх лет сдавать в аренду 15 000 ускорителей Nvidia для нужд Tencent. В дальнейшем профильные мощности вырастут до более чем 100 000 ускорителей. Официально представители Datasection отрицают своё сотрудничество с китайской Tencent.

Партия из 5000 ускорителей Nvidia B200 обошлась японской компании примерно в $272 млн по состоянию на июль этого года. За свой трёхлетний контракт с клиентом она при этом должна выручить $406 млн. Второй контракт на три года подразумевает получение $800 млн, которые будут направлены на строительство второго ЦОД, расположенного в Сиднее. Австралийская площадка разместит десятки тысяч передовых ускорителей Nvidia B300. Первая партия из 10 000 таких ускорителей будет стоить Datasection примерно $521 млн. По неофициальным данным, мощности австралийского ЦОД также будут использоваться преимущественно Tencent в ближайшие годы. Китайская компания утверждает, что использование зарубежных ЦОД никак не нарушает законы вовлечённых в процесс стран.

Для провайдера в данном случае важно отбить затраты на закупку ускорителей. Как правило, срок амортизации рассчитан на пять лет, тогда как контракты заключаются на три года, но клиенты могут продлить их ещё на два года. Datasection оставляет за собой право разорвать соглашение с китайскими клиентами, если того потребуют изменения в законодательстве. По словам руководства компании, использование ускорителей Nvidia китайскими клиентами согласовано как с самим поставщиком, так с Министерством торговли США.

Datasection намерена развивать ЦОД и на территории Европы, при этом потепления отношений между США и КНР компания не очень боится, поскольку в случае отказа китайских клиентов от аренды ЦОД она быстро найдёт новых, ведь спрос на инфраструктуру ИИ сейчас очень высок. В самом неблагоприятном случае, по словам провайдера, деятельность придётся остановить всего лишь на неделю.