Creative Assembly уверена, что Total War: Medieval 3 выйдет до The Elder Scrolls VI

Анонсированная в начале месяца амбициозная средневековая стратегия Total War: Medieval 3 от британской студии Creative Assembly (принадлежит Sega) пока ещё очень далека от релиза, но теперь у игроков появился первый ориентир.

Источник изображений: Sega

Напомним, Total War: Medieval 3 находится на ранней стадии предварительного производства — показывать команде на анонсе было нечего, кроме трейлера с живыми актёрами. Релиз ожидался «через несколько лет».

Вице-президент Creative Assembly Роджер Коллум (Roger Collum) в предновогоднем обращении к фанатам заверил, что Total War: Medieval 3 выйдет до горячо ожидаемой фэнтезийной ролевой игры The Elder Scrolls VI от Bethesda Game Studios.

«Мы знаем, что [до релиза Total War: Medieval 3] пройдёт несколько лет (я вполне уверен, что мы всё равно выйдем на рынок раньше Elder Scrolls VI)», — обмолвился Коллум, добавив, что будет рад ошибиться.

Источник изображения: GameRant

The Elder Scrolls VI анонсировали более семи лет назад на выставке E3 2018. С тех пор ни одного показа игра не удостоилась, но летом 2023 года перешла на стадию активной разработки. Несмотря на это, RPG «всё ещё далека» от выхода.

По словам главы и творческого руководителя Bethesda Game Studios Тодда Говарда (Todd Howard), разработка The Elder Scrolls VI идёт «очень хорошо» — на проекте занята бо́льшая часть студии. Спешить команда, впрочем, не собирается.

Тем временем авторы Total War: Medieval 3 готовят средневековую песочницу, где пользователи смогут менять ход истории. Обещают отзывчивый мир, историческую аутентичность и графику на обновлённом движке Warcore.

Теги: total war: medieval 3, creative assembly, sega, стратегия, the elder scrolls vi
