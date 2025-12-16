Bethesda рассказала, как идёт разработка The Elder Scrolls VI, и похвалила Rockstar за перенос GTA VI

Ключевые сотрудники Bethesda Game Studios в интервью изданию Game Informer прокомментировали ход разработки горячо ожидаемой фэнтезийной ролевой игры The Elder Scrolls VI.

По словам главы и творческого руководителя Bethesda Game Studios Тодда Говарда (Todd Howard), разработка The Elder Scrolls VI идёт «очень хорошо» — на проекте занята бо́льшая часть студии.

«Мы всегда занимаемся параллельной разработкой и очень к ней привыкли. <...> И это процесс. Все бы мы хотели, чтобы он шёл немного (или намного) быстрее, но мы нацелены всё сделать правильно», — заверил Говард.

Дизайн-директор Эмиль Пальяруло (Emil Pagliarulo) считает недавний перенос GTA VI очень мудрым решением со стороны Rockstar, потому что большие игры требуют много времени не только на разработку, но и полировку.

«Чего же фанаты хотят на самом деле? Игру, которая выйдет до готовности и не оправдает ожидания? Или индейку, которая провела достаточно времени в духовке, чтобы стать вкусной на выходе? Думаю, люди хотят [второе]. Поэтому мы торопиться не будем и сделаем всё, чтобы [TES VI была отличной]», — объяснил Пальяруло.

Директор Bethesda Game Studios Анджела Броудер (Angela Browder) видит в The Elder Scrolls VI «бесконечное количество захватывающих возможностей» и обещает: «Это будет круто! Круто!»

The Elder Scrolls VI анонсировали более семи лет назад на выставке E3 2018. С тех пор ни одного показа игра не удостоилась, но летом 2023 года перешла на стадию активной разработки. Несмотря на это, RPG «всё ещё далека» от выхода.