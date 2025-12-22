Сегодня 22 декабря 2025
Новости Software

Плод «воображения и креативности»: Blue Prince заподозрили в использовании генеративного ИИ, но издатель встал на защиту игры

Вслед за дисквалификацией Clair Obscur: Expedition 33 награда «Игра года» на The Indie Game Awards 2025 (IGA 2025) досталась головоломке Blue Prince, однако и проект от Dogubomb попал под подозрения в использовании генеративного ИИ.

Источник изображения: Raw Fury

Источник изображения: Raw Fury

Напомним, Clair Obscur: Expedition 33 лишилась наград на IGA 2025 в номинациях «Игра года» и «Лучший дебют» из-за того, что создавалась с применением ИИ, о чём организаторы премии на момент рассмотрения кандидатов не знали.

В рамках освещающей ситуацию статьи (уже отредактированной) журналисты издания The Escapist заявили, что в Blue Prince тоже есть элементы, сгенерированные ИИ. Утверждение потребовало комментария со стороны Raw Fury, издателя игры.

Источник изображения: The Indie Game Awards

Источник изображения: The Indie Game Awards

В своём микроблоге Raw Fury отвергла идею, что в Blue Prince использовался ИИ. По словам издателя, игра была спроектирована и создана «целиком на человеческих инстинктах» Тондой Росом (Tonda Ros) и его командой.

«Это результат восьми лет разработки, движимой воображением и креативностью. Мы невероятно горды тем, чего удалось достичь Тонде», — гласит сообщение Raw Fury. Редакция The Escapist уже принесла извинения издателю и разработчику.

Источник изображения: Raw Fury

Источник изображения: Raw Fury

Игрокам Blue Prince достаётся роль юноши Саймона, который получит в наследство особняк Маунт-Холли, если сможет найти его секрет — невозможную 46-ю комнату. Каждый день планировка дома меняется, что заставляет выстраивать её заново.

Blue Prince вышла 10 апреля на PC (Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S, в каталоге PS Plus (Extra, Premium/Deluxe) и в подписке Game Pass (PC, Ultimate). Игра доступна только на английском языке и переведена не будет.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
blue prince, dogubomb, raw fury, головоломка, искусственный интеллект, ии
