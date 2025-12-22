Сегодня 22 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Не только для хардкорных игроков: хоррор...
реклама
Новости Software

Не только для хардкорных игроков: хоррор Cronos: The New Dawn от создателей ремейка Silent Hill 2 скоро получит упрощённый уровень сложности

Вдохновлённый Dead Space и Resident Evil приключенческий хоррор на выживание Cronos: The New Dawn от польской студии Bloober Team (ремейк Silent Hill 2) по многочисленным просьбам готовится стать проще, но не для всех.

Источник изображения: Steam (kassandr4_)

Источник изображения: Steam (kassandr4_)

По словам разработчиков, Cronos: The New Dawn задумывалась как игра, которая бросает пользователю вызов. Однако после релиза команда получила множество отзывов от людей, хотевших от проекта другой опыт.

«Мы услышали вас и знаем, что некоторые из нас хотят изучать историю игры в своём темпе. Поэтому сейчас мы работаем над новым уровнем сложности», — заверил представитель Bloober Team в анонсирующем ролике.

Новая настройка получит название Temporal Diver Mode и предложит пониженный уровень сложности по сравнению с уже доступными в Cronos: The New Dawn. Релиз ожидается в начале 2026 года.

События Cronos: The New Dawn разворачиваются в постапокалиптическом будущем. В роли Скитальца ND-3576, работающего на загадочный «Коллектив», геймерам предстоит искать аномалии для перемещения в Польшу 80-х годов.

Игра предлагает смесь восточноевропейского брутализма и ретрофутуристических технологий, боевую систему, которая проверяет рефлексы и тактическую сноровку игроков, а также текстовый перевод на русский язык.

Cronos: The New Dawn вышла 5 сентября на PC (Steam, GOG, EGS, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch 2. Проект заслужил «очень положительные» отзывы в Steam и продался в количестве 500 тыс. копий.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Польские СМИ раскрыли стартовые продажи хоррора Cronos: The New Dawn от разработчиков ремейка Silent Hill 2
«Красиво, страшно, залипательно»: хоррор Cronos: The New Dawn от авторов ремейка Silent Hill 2 стартовал в Steam с «очень положительными» обзорами
Cronos: The New Dawn не станет следующей Dead Space или Resident Evil 4 — критики вынесли вердикт новой игре от создателей ремейка Silent Hill 2
Журналисты нашли косвенное подтверждение, что в Hogwarts Legacy 2 появится соревновательный мультиплеер
Плод «воображения и креативности»: Blue Prince заподозрили в использовании генеративного ИИ, но издатель встал на защиту игры
Новая торговая марка намекает на скорую разблокировку Roblox в России
Теги: cronos: the new dawn, bloober team, экшен, хоррор
cronos: the new dawn, bloober team, экшен, хоррор
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.