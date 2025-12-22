Не только для хардкорных игроков: хоррор Cronos: The New Dawn от создателей ремейка Silent Hill 2 скоро получит упрощённый уровень сложности

Вдохновлённый Dead Space и Resident Evil приключенческий хоррор на выживание Cronos: The New Dawn от польской студии Bloober Team (ремейк Silent Hill 2) по многочисленным просьбам готовится стать проще, но не для всех.

По словам разработчиков, Cronos: The New Dawn задумывалась как игра, которая бросает пользователю вызов. Однако после релиза команда получила множество отзывов от людей, хотевших от проекта другой опыт.

«Мы услышали вас и знаем, что некоторые из нас хотят изучать историю игры в своём темпе. Поэтому сейчас мы работаем над новым уровнем сложности», — заверил представитель Bloober Team в анонсирующем ролике.

Новая настройка получит название Temporal Diver Mode и предложит пониженный уровень сложности по сравнению с уже доступными в Cronos: The New Dawn. Релиз ожидается в начале 2026 года.

События Cronos: The New Dawn разворачиваются в постапокалиптическом будущем. В роли Скитальца ND-3576, работающего на загадочный «Коллектив», геймерам предстоит искать аномалии для перемещения в Польшу 80-х годов.

Игра предлагает смесь восточноевропейского брутализма и ретрофутуристических технологий, боевую систему, которая проверяет рефлексы и тактическую сноровку игроков, а также текстовый перевод на русский язык.

Cronos: The New Dawn вышла 5 сентября на PC (Steam, GOG, EGS, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch 2. Проект заслужил «очень положительные» отзывы в Steam и продался в количестве 500 тыс. копий.