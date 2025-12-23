Сегодня 23 декабря 2025
Китайская ByteDance намерена закупить пробную партию из 20 000 ускорителей Nvidia H200

Накануне агентство Reuters сообщило, что до середины февраля в Китай успеют поступить до 80 000 чипов Nvidia H200 в составе одноимённых ускорителей вычислений. В состав этой партии могут войти до 20 000 чипов H200 для нужд ByteDance — китайского разработчика популярного приложения TikTok, который намерен увеличить свои капитальные затраты в следующем году до $23 млрд.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

На закупку компонентов для вычислительной инфраструктуры ИИ может уйти до половины этой суммы, по словам источников Financial Times. По предварительным данным, капитальные затраты ByteDance в следующем году вырастут минимум на 7 %, и если H200 оправдает возложенные на него надежды, то сумма может вырасти ещё сильнее. В текущем году на развитие ИИ-инфраструктуры ByteDance должна была потратить около $12 млрд.

Ситуация с закупками H200 китайскими разработчиками неоднозначна. С одной стороны, недавно власти США разрешили поставлять эти ускорители в Китай. С другой стороны, китайские власти готовы препятствовать их проникновению на местный рынок, поскольку заинтересованы в импортозамещении данных компонентов. ByteDance является частной компанией и не все директивы китайских властей на неё распространяются, но если запрет на ввоз H200 будет установлен на уровне таможенных органов КНР, вряд ли компания продолжит их закупать.

Приобретая партию из 20 000 ускорителей H200, владелец TikTok также рискует потратить до $400 млн, поскольку каждый экземпляр оценивается примерно в $20 000. К тому же, способность ByteDance нарастить закупки H200 будет напрямую зависеть от доступности соответствующих количеств ускорителей в каналах поставок.

Отдельной статьёй расходов в бюджете ByteDnace станет аренда вычислительных мощностей за пределами КНР. К капитальным затратам она не относится и считается операционными расходами. Статистика показывает, что чат-бот Doubao компании ByteDance обошёл по популярности DeepSeek на китайском рынке, если учитывать количество скачиваний приложения и ежемесячное количество активных пользователей. Считается, что ИИ-сервисы ByteDance используются в Китае чаще конкурирующих решений. Свою инвестиционную стратегию ByteDance также может выстраивать более агрессивно, поскольку не является публичной компанией.

Источник:

Теги: bytedance, nvidia, h200, ии, китай
