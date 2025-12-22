Несмотря на сопротивление Пекина, Nvidia намерена начать поставки чипов H200 в Китай к середине февраля

Осведомлённые источники сообщают, что Nvidia уведомила китайских клиентов о намерении начать поставки своих вторых по мощности чипов для искусственного интеллекта в Китай до новогодних праздников по китайскому лунному календарю, то есть в середине февраля. Компания планирует выполнить первоначальные заказы из имеющихся запасов. Будет поставлено от 5000 до 10 000 серверов, что эквивалентно 40 000–80 000 чипов H200 для искусственного интеллекта.

Nvidia также сообщила китайским клиентам о планах наращивания мощностей для производства этих чипов, при этом заказы на эти мощности начнут приниматься во втором квартале 2026 года. Для китайских технологических гигантов, таких как Alibaba Group и ByteDance, которые выразили заинтересованность в покупке чипов H200, потенциальные поставки обеспечат доступ к процессорам, примерно в шесть раз более мощным, чем H20, которые Nvidia разработала специально для Китая.

Независимо от озвученных планов Nvidia поставки пока под вопросом, поскольку Пекин ещё не одобрил ни одной закупки H200 и сроки могут измениться в зависимости от решений правительства. Китайские чиновники провели экстренные совещания в начале декабря для обсуждения этого вопроса и пока взвешивают возможность разрешения поставок. Согласно одному из предложений, каждая покупка H200 должна сопровождаться приобретением определённого количества ускорителей ИИ китайского производства.

Китай активно развивает собственную индустрию чипов для искусственного интеллекта. Но пока ускорители ИИ от китайских компаний не могут сравниться по производительности с H200, что вызывает у правительства Китая опасения, что разрешение импорта может замедлить внутренний прогресс.

Планируемые поставки, если они состоятся, станут первыми поставками ИИ-ускорителей H200 в Китай после того, как администрация США разрешила такие продажи с выплатой 25 % прибыли в американский бюджет. Этот шаг представляет собой серьёзный сдвиг в политике США по сравнению с предыдущей администрацией, которая полностью запретила продажу передовых чипов для ИИ в Китай, ссылаясь на соображения национальной безопасности. Серьёзность намерений правительства США подтверждает начавшаяся на прошлой неделе межведомственная проверка заявок на лицензирование экспорта чипов H200 в Китай.

H200, входящий в линейку Hopper предыдущего поколения от Nvidia, по-прежнему широко используется в ИИ, несмотря на то, что ему на смену пришли ИИ-ускорители поколения Blackwell. Ранее Nvidia сосредоточила усилия на выпуске ускорителей Blackwell и запуске будущей линейки Rubin, что привело к дефициту поставок H200.