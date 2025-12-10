Nvidia места не нашлось: Китай утвердил список доверенных ИИ-ускорителей — в нём Huawei и Cambricon

Недавние послабления со стороны США в сфере поставок ускорителей Nvidia H200 в Китай, как ожидается, не вызвали положительного отклика китайских регуляторов, хотя Дональд Трамп (Donald Trump) утверждал, что идея понравилась китайскому лидеру Си Цзиньпину (Xi Jinping). Пока китайские власти лишь добавили Huawei и Cambricon в перечень доверенных поставщиков.

Другими словами, как поясняет Financial Times, продукция Huawei и Cambricon в сегменте ускорителей ИИ становится рекомендованной к использованию китайскими разработчиками соответствующих систем. Перечень одобренных компонентов китайского происхождения пока не опубликован в открытых источниках, но ожидается, что он включает и продукцию других китайских марок. Более того, такой список впервые материализовался в составе официального документа, поскольку до этого все рекомендации перехода на китайские компоненты для местных разработчиков якобы существовали только в вербальной форме.

Теперь данным рекомендациям придётся следовать правительственным организациям, публичным учреждениям и государственным компаниям в КНР. В этом списке уже присутствуют центральные процессоры и операционные системы, которые надлежит использовать в рамках импортозамещения. Предусматриваются и иные меры поддержки переходящих на китайские ускорители владельцев ЦОД — как отмечалось ранее, они получают субсидии на строительство и оплату счетов за электроэнергию.

Представители китайской финансовой отрасли признаются представителям Financial Times, что используют основанную на чипах Nvidia инфраструктуру, поэтому закупленные ускорители китайского происхождения просто лежат без дела. С трудностями такой миграции сталкиваются многие участники китайского рынка систем ИИ. Местные чиновники продолжают настаивать, что этот путь необходимо пройти, даже если придётся столкнуться с «болезнями роста».