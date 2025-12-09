Сегодня 09 декабря 2025
Вашим чипам здесь не рады: Китай хочет ограничить доступ своих бигтехов к Nvidia H200

Пекин намерен ограничить доступ китайских компаний к передовым чипам для искусственного интеллекта Nvidia H200, несмотря на решение президента США Дональда Трампа (Donald Trump) разрешить экспорт этой технологии в Китай, сообщило сегодня издание Financial Times со ссылкой на осведомлённые источники.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

Запрет на поставку в Китай ИИ-ускорителей Nvidia вызывал серьёзное беспокойство у главы компании Дженсена Хуанга (Jensen Huang), который утверждал, что подобное решение вредит национальным интересам США. Вчера Трамп предложил разрешить поставки H200 в Китай в обмен на 25 % профильной выручки Nvidia. По мнению аналитиков, само по себе это разрешение может оказать лишь ограниченное влияние на бизнес Nvidia в Китае, если компании не будет разрешено экспортировать другие линейки чипов, такие как Blackwell или Rubin.

Однако в поставках чипов Nvidia оказались не заинтересованы китайские регуляторы. Пекин выступает против использования китайскими компаниями американских технологий, особенно чипов Nvidia, в ответ на американские ограничения. В настоящее время регулирующие органы в Пекине обсуждают способы ограничения доступа к второму поколению чипов для искусственного интеллекта Nvidia H200. Такой шаг создаст дополнительные препятствия для выхода Nvidia и других ведущих американских производителей чипов на китайский рынок.

Ранее сообщалось о положительной реакции рынка на возможное снятие американскими властями ограничений на поставку ускорителей Nvidia H200 в Китай. Особенно воодушевились новыми перспективами поставщики серверных систем. Министерство юстиции США сообщило об аресте двух подозреваемых в организации нелегальных поставок ускорителей Nvidia в Китай на сумму не менее $160 млн.

Акции Nvidia, подорожавшие вчера на 2 %, замедлили свой рост после выхода отчёта Financial Times — их стоимость возросла лишь на 0,6 %. С начала года акции Nvidia выросли почти на 40 % по сравнению с индексом S&P 500, который за тот же период вырос на 16,4 %.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: nvidia, сша, китай, поставки, санкции, ограничения экспорта, чипы ии
