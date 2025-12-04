Хуанг бьёт тревогу: Китай может стать мировым лидером в ИИ — и США сами ему помогают

Озабоченность основателя Nvidia Дженсена Хуанга (Jensen Huang) вытеснением компании с китайского рынка сложно отрицать, поскольку недавно он признался, что буквально за пару лет её доля в Китае сократилась с 95 до 0 %. Он всё чаще использует ситуацию с экспортными ограничениями со стороны США для обсуждения угрозы превращения КНР в глобального лидера в сфере ИИ.

Не стала исключением и трибуна мероприятия в Вашингтоне, которое проходило по инициативе Центра стратегических и международных исследований. Приглашённый на него генеральный директор Nvidia начал активно приводить столичным чиновникам аргументы в пользу губительности сохранения ограничений на поставки ускорителей американского происхождения в Китай. По его словам, США буквально по собственной воле отказались от второго по величине рынка ИИ в мире. «Вы не можете полностью заменить Китай. Мы не должны им уступать весь рынок, мы должны за него конкурировать», — заявил Хуанг, на которого ссылается Nikkei Asian Review.

Как добавил глава Nvidia, важно понимать, что «Huawei является одной из самых внушительных технологических компаний, которые когда-либо видел этот мир», и развивается она очень быстро. Хуанг провёл аналогию между инициативой китайских властей «пояс и путь», которая помогла Huawei распространить своё оборудование для сетей связи 5G по всему миру, и текущим состоянием дел с разработкой ИИ в Китае. «Они определённо распространят китайскую технологию максимально быстро, поскольку они понимают, что чем быстрее это сделаешь, тем быстрее построишь экосистему и станешь важной её частью», — пояснил глава Nvidia.

Дженсен Хуанг также выделил другое преимущество китайской инфраструктуры над США, которое выражается в избыточности генерируемой электроэнергии. В Китае в два раза больше энергии, по словам основателя компании, но при этом китайская экономика уступает американской по своим масштабам. Практического смысла в таком перекосе нет, как считает Хуанг. В США необходимо использовать любые источники электроэнергии, включая ядерные, и на последнее направление нужно направить серьёзные усилия, по мнению руководителя Nvidia. Нынешняя администрация США на законодательном уровне создала условия, по которым мощность эксплуатируемых на территории страны ядерных реакторов к 2050 году предстоит увеличить в четыре раза до 400 ГВт.