Высокий спрос на роботакси Tesla оказался фикцией — просто одновременно работают не более десяти машин

В июне этого года Tesla запустила фирменный сервис роботакси в столице Техаса, где расположена её штаб-квартира. Доступ к нему имеет ограниченный круг клиентов, а на переднем пассажирском сидении находится страхующий автоматику сотрудник компании. Анализ данных, передаваемых фирменным мобильным приложением Tesla, выявил не очень приглядную правду — на линии одновременно находятся не более 3 или 6 таксомоторов.

Источник изображения: Tesla

Источник изображения: Tesla

Ресурс Electrek, который просто одержим нетерпимостью к фигуре главы компании Илону Маску (Elon Musk), для получения соответствующих откровений связался с одним американским студентом, который методом обратного инжиниринга получил доступ к данным мобильного приложения Tesla, используемого для вызова роботакси. Это позволило определить, что общая численность таксопарка достигает 32 машин, и она действительно удвоилась относительно лета текущего года.

При этом, что характерно, в конкретный момент времени на линии находятся менее 10 роботакси, причём они нередко сконцентрированы в одном районе и недоступны для вызова из других частей Остина. Время ожидания заказанной машины варьируется в очень широких пределах, и клиенты отмечают, что к ним нередко приезжают одни и те же прототипы. Всё это указывает на очень ограниченный масштаб эксплуатации роботакси Tesla в Остине. При этом многие клиенты при попытке вызвать машину сталкиваются с предупреждением, что сделать это не удастся из-за высокого спроса на услугу, но по факту ограничивается предложение со стороны Tesla. Расширение таксопарка не спасает ситуацию, поскольку на практике лишь малая его часть всегда находится в эксплуатации.

Теги: tesla, tesla model y, роботакси, техас, автопилот
