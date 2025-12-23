Священник против демонов: инсайдер раскрыл подробности отменённого шутера от соавтора Doom и заинтриговал фанатов старой id Software

Старший редактор Insider Gaming Майк Стро (Mike Straw) со ссылкой на свои источники поделился подробностями отменённой версии амбициозного шутера от Romero Games, основанной соавтором Doom Джоном Ромеро (John Romero).

Напомним, на фоне массовых увольнений в Xbox издатель отказался от нового шутера Romero Games, в связи с чем игра оказалась «практически полностью» переработана и теперь не имеет «ничего общего» с прошлой версией.

По данным Стро, отменённый шутер от первого лица назывался Hellslayer, повествовал о борьбе священника с демонами и был частично вдохновлён Hotline Miami: после гибели герой тоже начинал этап заново.

Источники Стро сообщают, что в том или ином виде Hellslayer разрабатывалась на протяжении без малого десяти лет. В новую версию игры из старой перекочевали лишь некоторые элементы. Какие именно, журналист пока рассказать не может.

«Судя по тому, что я слышал, боже мой, это будет фантастическая игра, если вы фанат старой id Software, Doom, Wolfenstein и проектов такого рода. <...> Звучит как настоящий наследник [игр 90-х] для современной аудитории», — заявил Стро.

Сам Ромеро говорил, что новая игра намного меньше, но веселее предыдущей. Гейм-дизайнер «никогда ни во что похожее не играл» и сравнил геймплейный опыт в проекте с первым прохождением Elden Ring.

О работе над новым шутером на движке Unreal Engine 5 под крылом «крупного издателя» Ромеро объявил ещё летом 2022 года. К моменту отмены игра была готова примерно наполовину.