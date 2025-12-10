Сегодня 10 декабря 2025
«Никогда ни во что похожее не играл»: брошенный Microsoft шутер от соавтора Doom «пережил отмену» и теперь создаётся с оглядкой на Elden Ring

Сооснователь ирландской Romero Games Джон Ромеро (John Romero), известный как соавтор Doom, на испанской выставке Salón del Videojuego de Madrid рассказал о статусе оставшегося без финансирования безымянного шутера компании.

Напомним, на фоне массовых увольнений в Xbox издатель отказался от нового шутера Romero Games, в связи с чем игра была отменена, но не окончательно. Спустя четыре месяца студия до сих пор разбиралась, что делать с проектом.

Во время выступления на Salón del Videojuego de Madrid (см. запись) Ромеро заявил, что игра «пережила отмену», но была «практически полностью» переработана и теперь не имеет «ничего общего» с прошлой версией.

По словам Ромеро, команде не пришлось начинать с нуля — в основу новой игры легли многие элементы старой: она намного меньше предыдущей, но и делать её веселее, так как сотрудники стали ближе непосредственно к разработке.

Подробностями амбициозного шутера Ромеро поделиться до сих пор не может, но заявил, что «никогда ни во что похожее не играл», и сравнил геймплейный опыт в проекте с первым прохождением Elden Ring.

«Это было безумное место, совершенно иной мир. Было действительно круто исследовать его и задаваться вопросом, а что это такое? Вот идея в основе игры, которую мы делаем», — объяснил Ромеро.

О работе над новым шутером на движке Unreal Engine 5 под крылом «крупного издателя» Ромеро объявил ещё летом 2022 года. К моменту отмены игра была готова примерно наполовину.

