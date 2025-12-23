Глава Larian объяснил, зачем фанатам Baldur's Gate 3 стоит играть в старые Divinity

Хотя следующая игра Larian Studios называется просто Divinity, фэнтезийная серия на самом деле насчитывает уже семь крупных релизов. Впрочем, заинтересованным в новом проекте разработчиков Baldur’s Gate 3 беспокоиться об этом не стоит.

Основатель, гендиректор и творческий руководитель Larian Studios Свен Винке (Swen Vincke) в интервью GamesRadar заявил, что в предыдущие Divinity стоит играть лишь при одном условии.

«Если вы очень хотите узнать всё, то [в серии] есть игры, которые выходили раньше. Но они уже немного устарели, они довольно старые», — предупредил Винке тех, кто решится погрузиться в историю Divinity.

Кинематографичного повествования в старых Divinity нет, но любителям тактических схваток, кооперативного мультиплеера и геймплейной свободы из Baldur's Gate 3 глава Larian советует Divinity: Original Sin 2 и (в меньшей степени) первую Original Sin.

Фанаты Divinity: Original Sin найдут в Divinity узнаваемые элементы, как и те, кто знаком с Divine Divinity, Divinity 2: Ego Draconis и The Dragon Knight Saga: «Всё это упоминается [в новой игре], но лишь как часть истории этого мира».

Для тех, кто всё-таки решится погрузиться в историю, сборник Divine Divinity, Beyond Divinity и Divinity 2 в рамках зимней распродажи Steam стоит всего 49 рублей. Original Sin и Original Sin 2 можно приобрести за 69 рублей и 199 рублей соответственно.

У Divinity пока нет ни списка целевых платформ, ни официальных сроков выхода. Игра уже прошла через предварительное производство и находится в активной разработке. Релиз ожидается не позднее 2030 года.