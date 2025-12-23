«Боюсь, мы застряли в петле»: бывший технический директор Rockstar раскрыл, почему студия никогда не выпустит GTA: Moscow, хотя такая идея была

Бывший технический директор Rockstar North Оббе Вермей (Obbe Vermeij), ушедший из студии через девять месяцев после релиза GTA IV, в интервью Gameshub прокомментировал попытки вынести события GTA за пределы США.

По словам Вермея, у Rockstar было желание выпустить GTA, события которой разворачиваются не в США. Далеко за примерами ходить не надо: воображение фанатов 20 лет будоражила торговая марка GTA: Tokyo.

«С Токио на самом деле почти получилось. Другая студия в Японии должна была это сделать: взять наш код и создать GTA: Tokyo. Но в конечном итоге этого не произошло», — вспоминает Вермей.

Кроме того, в Rockstar раздумывали над тем, чтобы отправить игроков GTA в Рио-де-Жанейро, Стамбул и даже Москву. Однако дальше «этих безумных идей» дело, как это обычно происходит, не зашло.

«Людям нравятся безумные идеи, но когда на кону миллиарды долларов, легко сказать: давайте ещё раз сделаем то, что уже умеем. Вдобавок Америка — эпицентр западной культуры. Её города известны всем. Даже тем, кто там не был», — объяснил Вермей.

Вермей считает, что с увеличением бюджетов и сроков разработки шансы увидеть GTA: Bogota или GTA: Toronto ещё меньше, чем были раньше. Кроме того, из-за постоянного прогресса технологий Rockstar это даже не нужно.

«Никто не скажет, что не будет играть в GTA VI, потому что уже играл в Vice City. <...> Они вернутся в Нью-Йорк, Лос-Анджелес и, может быть, Лас-Вегас. Боюсь, мы застряли в петле из примерно пяти американских городов. Надо с этим смириться», — заключил Вермей.