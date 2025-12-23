Галактический масштаб, никаких экранов загрузки и невероятный уровень погружения: новые детали сюжетного боевика Squadron 42 во вселенной Star Citizen

Глава студии Cloud Imperium Games Крис Робертс (Chris Roberts) в предновогоднем обращении к сообществу рассказал о ходе разработки амбициозного сюжетного боевика Squadron 42 во вселенной космического симулятора Star Citizen.

Напомним, Cloud Imperium Games (CIG) планировала выпустить Squadron 42 ещё в 2014 году. Спустя девять лет игра была готова с точки зрения функций, а прошлой осенью взяла курс на премьеру в 2026-м.

По словам Робертса, все главы Squadron 42 уже можно пройти от начала и до конца — участники команды регулярно играют в боевик. В 2026 году студия намерена не только выпустить игру, но и провести предрелизную «бету».

«Squadron 42 — большая игра (с продолжительностью более 40 часов), и становится всё более очевидно, насколько особенной она будет после завершения необходимой полировки, оптимизации и исправления багов», — уверен Робертс.

Боевик предложит бесшовные переходы между наземным, транспортным и космическим геймплеем, галактический масштаб происходящего, глубоко интерактивные системы и невероятный уровень погружения.

Что касается Star Citizen, то в 2025 году космический симулятор получил 11 крупных патчей (см. обзорный трейлер выше) и обновил рекорд по вовлечённости пользователей — 64 млн наигранных часов (против 48 млн в 2024-м).

Несмотря на 13 лет разработки, Star Citizen до сих пор на стадии «альфы» (4.5), однако прошлой весной на горизонте «замерцала» версия 1.0 — релиз ожидается в 2027−2028 году. Ранее сборы на производство игры превысили $900 млн (уже $926 млн).