Сегодня 24 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Группа известных писателей вновь обвинил...
реклама
Новости Hardware

Группа известных писателей вновь обвинила ИИ-компании в пиратстве, подав очередной иск

Группа авторов, включая журналиста Джона Каррейру (John Carreyrou), известного расследованием дела Theranos и книгой «Дурная кровь» (Bad Blood), подала иск против шести крупнейших компаний искусственного интеллекта — Anthropic, Google, OpenAI, Meta, xAI и Perplexity. В иске утверждается, что эти компании обучали свои модели искусственного интеллекта (ИИ) на пиратских копиях книг без согласия правообладателей.

Источник изображения: AI

Источник изображения: AI

Ситуация перекликается с ранее поданным коллективным иском против компании Anthropic по аналогичным обвинениям в нарушении авторских прав. В рамках того дела, как напоминает TechCrunch, судья вынес решение, согласно которому непосредственно обучение ИИ-моделей на пиратских копиях книг со стороны компании было признано законным, однако незаконным являлся сам факт первоначального создания пиратских копий.

В рамках достигнутого урегулирования с Anthropic авторы, соответствующие условиям, могут получить компенсацию около $3000 из общей суммы в $1,5 млрд. Однако многие писатели выразили неудовлетворённость этим решением, поскольку оно, по их мнению, не заставляет ИИ-компании нести ответственность за фактическое использование украденных произведений в моделях, приносящих им миллиарды долларов дохода.

Новый иск стал продолжением юридического противостояния между правообладателями и разработчиками нейросетей, использующими огромные массивы данных для тренировки своих систем. В тексте документа говорится, что юристы, защищающие ИИ-компании, «не должны иметь возможность столь легко урегулировать тысячи дорогостоящих исков по мизерным компенсациям, скрывая истинную цену своих масштабных умышленных нарушений».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Московский суд оштрафовал Telegram, Twitch и Pinterest на 6 млн рублей каждую
Телевизоры обвинили в тайной слежке за пользователями — Samsung, LG и другие ответят в суде
Птичка никуда не улетала: соцсеть X подала на Operation Bluebird в суд за посягательства на Twitter
Санкционная GeForce RTX 5090 массово просачивается в Китай — её раскупают даже с наценкой в 150 %
Из-за роста цен на память выпускать её уже стало выгоднее, чем чипы на заказ
Китайская ByteDance намерена закупить пробную партию из 20 000 ускорителей Nvidia H200
Теги: искусственный интеллект, ии, суды, судебный иск, пиратство
искусственный интеллект, ии, суды, судебный иск, пиратство
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.