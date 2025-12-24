Группа известных писателей вновь обвинила ИИ-компании в пиратстве, подав очередной иск

Группа авторов, включая журналиста Джона Каррейру (John Carreyrou), известного расследованием дела Theranos и книгой «Дурная кровь» (Bad Blood), подала иск против шести крупнейших компаний искусственного интеллекта — Anthropic, Google, OpenAI, Meta✴, xAI и Perplexity. В иске утверждается, что эти компании обучали свои модели искусственного интеллекта (ИИ) на пиратских копиях книг без согласия правообладателей.

Ситуация перекликается с ранее поданным коллективным иском против компании Anthropic по аналогичным обвинениям в нарушении авторских прав. В рамках того дела, как напоминает TechCrunch, судья вынес решение, согласно которому непосредственно обучение ИИ-моделей на пиратских копиях книг со стороны компании было признано законным, однако незаконным являлся сам факт первоначального создания пиратских копий.

В рамках достигнутого урегулирования с Anthropic авторы, соответствующие условиям, могут получить компенсацию около $3000 из общей суммы в $1,5 млрд. Однако многие писатели выразили неудовлетворённость этим решением, поскольку оно, по их мнению, не заставляет ИИ-компании нести ответственность за фактическое использование украденных произведений в моделях, приносящих им миллиарды долларов дохода.

Новый иск стал продолжением юридического противостояния между правообладателями и разработчиками нейросетей, использующими огромные массивы данных для тренировки своих систем. В тексте документа говорится, что юристы, защищающие ИИ-компании, «не должны иметь возможность столь легко урегулировать тысячи дорогостоящих исков по мизерным компенсациям, скрывая истинную цену своих масштабных умышленных нарушений».