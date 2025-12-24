Cyberpunk 2077 для Switch 2 случайно получила чересчур щедрую скидку — CDPR ошибку исправила, но праздник портить не стала

Польская студия CD Projekt Red случайно сделала владельцам Nintendo Switch 2 новогодний подарок — полное издание киберпанкового ролевого боевика Cyberpunk 2077 по крайне выгодной цене. Счастье, впрочем, длилось недолго.

Со стартом зимней распродажи в цифровом магазине Nintendo eShop американские пользователи заметили, что Cyberpunk 2077: Ultimate Edition для Switch 2 продаётся с 75-процентной скидкой — всего за $17,5 вместо $70.

Предложение упоминалось в приуроченном к старту акции официальном пресс-релизе, так что на ошибку похоже не было, хотя в европейском регионе оно было не столь выгодным — €40 за набор.

Спустя 12 часов после начала распродажи американская цена на Cyberpunk 2077: Ultimate Edition для Switch 2 пришла в соответствие с европейской ($40, скидка 42 %), а в ночь на 24 декабря CD Projekt Red прокомментировала ситуацию.

Как стало известно, чересчур выгодное предложение оказалось результатом ошибки со стороны CDPR при подаче заявки на скидку. Студия уже внесла корректировки и уточнила, что не будет отзывать купленные по неправильной цене копии.

Полное издание Cyberpunk 2077 для Nintendo Switch 2 включает основную игру и масштабное дополнение Phantom Liberty, работает при 40 кадрах/с в ТВ-режиме и имеет поддержку интеллектуального масштабирования DLSS.

Cyberpunk 2077 для Switch 2 дебютировала вместе с консолью, 5 июня. Игра стала одним из самых продаваемых продуктов от сторонних разработчиков на платформе — 75 % проданных копий пришлись на розничное издание.