Внезапно сломавшийся спутник Starlink сфотографировали, пока он не рухнул на Землю

17 декабря 2025 года один из недавно запущенных спутников сети Starlink компании SpaceX под номером 35956 испытал серьёзную аномалию — разрушение топливного бака и выброс топлива. Это снизило высоту орбиты аппарата и направило его в сторону Земли, где он вскоре сгорит в атмосфере. Происшествие стало неожиданностью для SpaceX, для расследования причин которого компания запросила снимок повреждённого аппарата у оператора платформы зондирования Земли.

Произошедшая на спутнике (или со спутником) аномалия не могла не заинтересовать SpaceX — разрушение оказалось довольно странным и привело к образованию ряда отслеживаемых обломков в окружении аппарата. В принципе, рабочее тело электроплазменных двигателей спутников Starlink (в последних версиях аппаратов — это аргон) находится под некоторым давлением, хотя вероятность самопроизвольного разрушения довольно невелика. Также бак мог быть повреждён космическим мусором, а наличие обломков требовало визуального осмотра.

По запросу SpaceX компания Vantor (бывшая Maxar) уже на следующий день направила камеры своего спутника дистанционного зондирования Земли WorldView-3 на обречённый спутник Starlink. Разрешение снимка составило 12 см на пиксель. Аппарат был снят с расстояния 241 км над Аляской. Внешне спутник выглядит неповреждённым, и, возможно, специалисты SpaceX увидели на нём всё необходимое для установления причины произошедшего. Отдельно вызывает восхищение сам факт съёмки летящего по орбите одного спутника другим. До чего техника дошла! Так скоро можно будет помахать рукой в иллюминаторе пролетающим мимо коллегам.