ИИ-бум питается долгами: $120 млрд рисков перекочевали с техногигантов к инвесторам

«Кольцевые сделки», в которых все по кругу передают друг другу одни и те же средства, являются не единственным источником финансирования масштабных проектов по развитию вычислительной инфраструктуры ИИ. Часть средств неизбежно привлекается на долговом рынке, и в этом году около $120 млрд затрат перешло с баланса техногигантов к другим инвесторам.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на опрошенных отраслевых аналитиков. Под нужды финансирования ряда проектов в этой сфере создаются специальные компании, которые привлекают в свой капитал средства преимущественно у институциональных инвесторов. По такой схеме в этом году уже было привлечено около $120 млрд, по данным источников — с учётом классических кредитов, впрочем. В случае со стартапами привлечь кредиты не всегда представляется возможным, поскольку им нечего предложить в залог ради получения весьма крупных сумм, зато сложные схемы финансирования с созданием специальных компаний обрели небывалую популярность.

Больше всего средств по таким схемам привлекали Meta✴ Platforms, xAI, Oracle и CoreWeave. Со стороны институциональных инвесторов, которые не стремятся принимать участие в оперативном управлении финансируемым бизнесом, интерес к сделкам на рынке инфраструктуры для ИИ проявили Pimco, BlackRock, Apollo, Blue Owl Capital и ряд американских банков типа JPMorgan. Соответствующие сделки имеют непрозрачную структуру и создают серьёзные финансовые риски для классических игроков рынка инвестиций. Сомнительные схемы финансирования на фоне бума ИИ буквально за полтора года стали нормой, как отмечают участники рынка. За пределами технологической отрасли мало кто может похвастать таким доверием со стороны инвесторов.

По данным Financial Times, в сделках через специально создаваемые компании (SPV) больше всего средств направила на развитие инфраструктуры ИИ компания Oracle ($66 млрд), ещё $30 млрд вложила Meta✴, на долю стартапа xAI Илона Маска (Elon Musk) пришлись $20 млрд, а оператор центров обработки данных CoreWeave ограничился $2,6 млрд.

Техногиганты исторически неплохо финансировали своё развитие за счёт собственной прибыли, которая стремительно росла в последние годы. Это позволяло им без крайней необходимости не пользоваться кредитами, при этом их лимиты в этой сфере были весьма крупными. Инвестиции в ИИ потребовали существенных сумм, и чтобы не портить собственную кредитную историю и балансовые показатели, многие компании предпочли финансировать проекты через сторонние структуры типа SPV хотя бы частично.

В частности, Meta✴ в октябре смогла через SPV привлечь около $30 млрд, а потом аналогичную сумму получить на рынке долговых обязательств путём выпуска облигаций. Подобные меры позволяют быстро привлекать большие суммы денег, не подвергая особому риску их конечных получателей. Oracle свои гигантские заимствования в этой сфере направит на развитие инфраструктуры для нужд OpenAI, причём строящиеся на деньги инвесторов ЦОД компания возьмёт в лизинг, а не получит в собственность. Основные риски в этой схеме ложатся именно на SPV, а не на саму Oracle.

По оценкам Morgan Stanley, для финансирования всех актуальных проектов в сфере ИИ потребуется $1,5 трлн, непосредственно участники рынка располагают весьма скромной частью этой суммы, всё остальное придётся привлекать у сторонних инвесторов. К началу 2025 года компании технологического сектора, по данным UBS, заняли около $450 млрд у частных фондов, что на $100 млрд превышает аналогичный показатель годичной давности. На нужды проектного финансирования в этом году было направлено около $125 млрд.

Если применение SPV получит большое распространение, со временем это поставит под угрозу финансовую устойчивость частных кредитных институтов. Риски при этом сильно сконцентрированы — одной только OpenAI в ближайшие восемь лет потребуется около $1,4 трлн. Крах даже одной компании в этом секторе может запустить разрушительную цепную реакцию.

В стороне от тенденции пока остаются Google (Alphabet), Microsoft и Amazon (AWS), которые имеют возможность финансировать свои ИИ-проекты за счёт собственных средств. Тем более, что у них имелась развитая вычислительная инфраструктура ещё до начала бума ИИ. Но даже они выпускают облигации для привлечения дополнительных средств.

По данным Financial Times, переуступка долга уже началась среди участников описанных выше схем финансирования. Инвестиционные фонды небольшими долями продают соответствующие долговые обязательства, но суммы пока измеряются единицами миллиардов долларов США. Если к покупке этих долгов подключатся управляющие компании финансового рынка и пенсионные фонды, риски распределятся на более широкую часть мировой экономики.