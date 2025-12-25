Сегодня 25 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники ИИ-бум питается долгами: $120 млрд риско...
реклама
Новости Hardware

ИИ-бум питается долгами: $120 млрд рисков перекочевали с техногигантов к инвесторам

«Кольцевые сделки», в которых все по кругу передают друг другу одни и те же средства, являются не единственным источником финансирования масштабных проектов по развитию вычислительной инфраструктуры ИИ. Часть средств неизбежно привлекается на долговом рынке, и в этом году около $120 млрд затрат перешло с баланса техногигантов к другим инвесторам.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображений: Nvidia

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на опрошенных отраслевых аналитиков. Под нужды финансирования ряда проектов в этой сфере создаются специальные компании, которые привлекают в свой капитал средства преимущественно у институциональных инвесторов. По такой схеме в этом году уже было привлечено около $120 млрд, по данным источников — с учётом классических кредитов, впрочем. В случае со стартапами привлечь кредиты не всегда представляется возможным, поскольку им нечего предложить в залог ради получения весьма крупных сумм, зато сложные схемы финансирования с созданием специальных компаний обрели небывалую популярность.

Больше всего средств по таким схемам привлекали Meta Platforms, xAI, Oracle и CoreWeave. Со стороны институциональных инвесторов, которые не стремятся принимать участие в оперативном управлении финансируемым бизнесом, интерес к сделкам на рынке инфраструктуры для ИИ проявили Pimco, BlackRock, Apollo, Blue Owl Capital и ряд американских банков типа JPMorgan. Соответствующие сделки имеют непрозрачную структуру и создают серьёзные финансовые риски для классических игроков рынка инвестиций. Сомнительные схемы финансирования на фоне бума ИИ буквально за полтора года стали нормой, как отмечают участники рынка. За пределами технологической отрасли мало кто может похвастать таким доверием со стороны инвесторов.

По данным Financial Times, в сделках через специально создаваемые компании (SPV) больше всего средств направила на развитие инфраструктуры ИИ компания Oracle ($66 млрд), ещё $30 млрд вложила Meta, на долю стартапа xAI Илона Маска (Elon Musk) пришлись $20 млрд, а оператор центров обработки данных CoreWeave ограничился $2,6 млрд.

Техногиганты исторически неплохо финансировали своё развитие за счёт собственной прибыли, которая стремительно росла в последние годы. Это позволяло им без крайней необходимости не пользоваться кредитами, при этом их лимиты в этой сфере были весьма крупными. Инвестиции в ИИ потребовали существенных сумм, и чтобы не портить собственную кредитную историю и балансовые показатели, многие компании предпочли финансировать проекты через сторонние структуры типа SPV хотя бы частично.

В частности, Meta в октябре смогла через SPV привлечь около $30 млрд, а потом аналогичную сумму получить на рынке долговых обязательств путём выпуска облигаций. Подобные меры позволяют быстро привлекать большие суммы денег, не подвергая особому риску их конечных получателей. Oracle свои гигантские заимствования в этой сфере направит на развитие инфраструктуры для нужд OpenAI, причём строящиеся на деньги инвесторов ЦОД компания возьмёт в лизинг, а не получит в собственность. Основные риски в этой схеме ложатся именно на SPV, а не на саму Oracle.

По оценкам Morgan Stanley, для финансирования всех актуальных проектов в сфере ИИ потребуется $1,5 трлн, непосредственно участники рынка располагают весьма скромной частью этой суммы, всё остальное придётся привлекать у сторонних инвесторов. К началу 2025 года компании технологического сектора, по данным UBS, заняли около $450 млрд у частных фондов, что на $100 млрд превышает аналогичный показатель годичной давности. На нужды проектного финансирования в этом году было направлено около $125 млрд.

Если применение SPV получит большое распространение, со временем это поставит под угрозу финансовую устойчивость частных кредитных институтов. Риски при этом сильно сконцентрированы — одной только OpenAI в ближайшие восемь лет потребуется около $1,4 трлн. Крах даже одной компании в этом секторе может запустить разрушительную цепную реакцию.

В стороне от тенденции пока остаются Google (Alphabet), Microsoft и Amazon (AWS), которые имеют возможность финансировать свои ИИ-проекты за счёт собственных средств. Тем более, что у них имелась развитая вычислительная инфраструктура ещё до начала бума ИИ. Но даже они выпускают облигации для привлечения дополнительных средств.

По данным Financial Times, переуступка долга уже началась среди участников описанных выше схем финансирования. Инвестиционные фонды небольшими долями продают соответствующие долговые обязательства, но суммы пока измеряются единицами миллиардов долларов США. Если к покупке этих долгов подключатся управляющие компании финансового рынка и пенсионные фонды, риски распределятся на более широкую часть мировой экономики.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Китайская Tencent получила доступ к 15 000 санкционных ИИ-чипов Nvidia Blackwell через Японию
OpenAI увеличила прибыльность платных аккаунтов до 70 %, но всё ещё работает в убыток
Властелин ИИ: OpenAI затягивает Amazon в свою игру кольцевых инвестиций
Автопилот Garmin впервые посадил небольшой самолёт вообще без участия человека
Япония показала будущее силовой электроники — алмазные MOSFET для космоса и ядерных реакторов
Европа буксует на «зелёном» повороте: возобновляемая энергия заняла лишь четверть рынка
Теги: ии, финансы, кредит, аналитика, пузырь
ии, финансы, кредит, аналитика, пузырь
← В прошлое

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.