Apple отбивает китайский рынок у местных — импорт смартфонов в Китай вырос на 128,4 % в ноябре

Осень традиционно является удачным периодом для реализации мобильных устройств Apple, поскольку в сентябре выходит на рынок новое поколение iPhone, и соответствующие модели нередко становятся подарком к Новому году и другим праздникам, сосредоточенным в конце одного года и начале следующего. Китай в ноябре показал годовой рост объёмов поставок смартфонов иностранных марок на 128,4 % до 6,93 млн штук.

Отчасти это объясняется и ростом популярности продукции Apple, как предполагает Reuters со ссылкой на официальную статистику CAICT. В общей сложности, объёмы поставок смартфонов всех марок на рынке Китая в ноябре выросли на 1,9 % в годовом сравнении до 30,16 млн штук. По сути, смартфоны зарубежных марок, даже если они по факту собирались в Китае, формировали менее четверти китайского рынка в ноябре.

С другой стороны, именно продукция зарубежных марок по темпам роста заметно опередила рынок смартфонов КНР в целом. Таким образом, можно с некоторой уверенностью говорить о способности Apple и других зарубежных производителей смартфонов вернуть себе хотя бы часть утраченных позиций на китайском рынке. В былые годы продукция Apple здесь лидировала, но потом китайские марки включились в конкуренцию и смогли её потеснить. Летом прошлого года Apple даже не попала в первую пятёрку на китайском рынке.