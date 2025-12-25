Сегодня 25 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation «Чёрт, словно совершенно другая игра»: B...
реклама
Новости Software

«Чёрт, словно совершенно другая игра»: Bungie показала, как изменилась графика Marathon по сравнению с раскритикованной «альфой»

Разработчики из принадлежащей Sony Interactive Entertainment американской студии Bungie показали, как изменилась графика их научно-фантастического PvP-шутера Marathon по сравнению с альфа-тестированием.

Источник изображений: Bungie

Источник изображений: Bungie

Напомним, упомянутая «альфа» прошла весной и заслужила смешанные отзывы, из-за чего (наряду со скандалом вокруг кражи художественных элементов) релиз Marathon перенесли с 23 сентября на неопределённый срок.

Разработчики задались целью улучшить Marathon на основе обратной связи, в том числе визуальную составляющую: повысить качество изображения, сделать атмосферу более мрачной и так далее.

Опубликованный в соцсетях Marathon короткий (16 секунд) ролик демонстрирует сравнение одних и тех же сцен из альфа-версии и актуальной сборки игры. Судя по комментариям, изменения понравились не всем.

«Чёрт, словно совершенно другая игра», — поделился пользователь SynthPotato. Часть зрителей подчеркнула, что «альфа» выглядела лучше, тогда как другие предпочитают новый внешний вид Marathon.

Игрокам в роли кибернетических наёмников (бегунов) предстоит исследовать опустевшую колонию на Тау Кита IV. Пользователи смогут объединяться в отряды по три человека (всего 18) для борьбы с другими участниками и ИИ.

Как стало известно на прошлой неделе, Marathon поступит в продажу на протяжении марта 2026 года для PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S по цене $40. В преддверии полноценного релиза Bungie проведёт открытое бета-тестирование.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Тарков 2.0», аддон «Жизнь Дикого» и полноценный сериал: глава Battlestate Games рассказал о планах на развитие Escape from Tarkov
Bungie уточнила, когда выйдет Marathon: цена, новый геймплей и подробности улучшений
Технический директор Arc Raiders рассказал, как скандальный Marathon от Bungie помог сделать их эвакуационный шутер лучше
Карточный роглайк Slay the Spire установил новый рекорд по пиковому онлайну в Steam спустя почти семь лет после релиза
Disco Elysium стала новой бесплатной игрой в Epic Games Store — раздача доступна в России, но продлится всего сутки
«Сто тысяч благодарностей»: хоррор Bye Sweet Carole в стиле классических мультфильмов Disney порадовал разработчиков продажами
Теги: marathon, bungie, sony interactive entertainment, шутер
marathon, bungie, sony interactive entertainment, шутер
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.