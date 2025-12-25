«Чёрт, словно совершенно другая игра»: Bungie показала, как изменилась графика Marathon по сравнению с раскритикованной «альфой»

Разработчики из принадлежащей Sony Interactive Entertainment американской студии Bungie показали, как изменилась графика их научно-фантастического PvP-шутера Marathon по сравнению с альфа-тестированием.

Напомним, упомянутая «альфа» прошла весной и заслужила смешанные отзывы, из-за чего (наряду со скандалом вокруг кражи художественных элементов) релиз Marathon перенесли с 23 сентября на неопределённый срок.

Разработчики задались целью улучшить Marathon на основе обратной связи, в том числе визуальную составляющую: повысить качество изображения, сделать атмосферу более мрачной и так далее.

Опубликованный в соцсетях Marathon короткий (16 секунд) ролик демонстрирует сравнение одних и тех же сцен из альфа-версии и актуальной сборки игры. Судя по комментариям, изменения понравились не всем.

«Чёрт, словно совершенно другая игра», — поделился пользователь SynthPotato. Часть зрителей подчеркнула, что «альфа» выглядела лучше, тогда как другие предпочитают новый внешний вид Marathon.

Игрокам в роли кибернетических наёмников (бегунов) предстоит исследовать опустевшую колонию на Тау Кита IV. Пользователи смогут объединяться в отряды по три человека (всего 18) для борьбы с другими участниками и ИИ.

Как стало известно на прошлой неделе, Marathon поступит в продажу на протяжении марта 2026 года для PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S по цене $40. В преддверии полноценного релиза Bungie проведёт открытое бета-тестирование.