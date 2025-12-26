Сегодня 26 декабря 2025
Новости
Новости Hardware

Аренда шести роботов обойдётся китайским клиентам AgiBot в $3452 в день

Пока некоторые производители человекоподобных роботов по примеру Tesla обещают завалить рынок доступными изделиями по цене недорогого электромобиля, китайская AgiBot со следующего года планирует развернуть в Китае сервис по краткосрочной аренде роботов нескольких типов. Уже приведены цены и примерные сценарии их использования.

Источник изображения: AgiBot Innovation Technology

Как поясняет Nikkei Asian Review, уже сейчас сервис по аренде роботов охватывает 50 китайских городов, а со временем их количество увеличится в четыре раза. В следующем году платформа позволит привлечь не менее 10 прочих производителей роботов, так что продукцией AgiBot дело не ограничится. Флагманский человекоподобный робот A2 Ultra будет обходиться в $995 в день, с учётом доставки и услуг по настройке. Робот умеет танцевать и играть на музыкальных инструментах, по акции его можно арендовать за $699 в сутки. Метафорический «друг человека» в виде робопса D1 Edu обойдётся в аренде всего в $28,5 за сутки.

Роботов можно арендовать и группами. Пара человекоподобных роботов может выступать в качестве участников свадебной церемонии и подавать новобрачным кольца, например. Их аренда обойдётся в $2160 в день, а о популярности такой услуги наверняка можно будет судить по китайским социальным сетям, в которых освещаются такие церемонии. Группу из шести роботов, включая четвероногих, можно будет арендовать за $3452 в день. Они могут присутствовать на различных выставках, повышая престиж компании и привлекая внимание к стенду арендатора.

Источник:

agibot, человекообразный робот, робототехника, китайские производители, аренда
