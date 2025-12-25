Сегодня 25 декабря 2025
Робот на час: в Китае запущена платформа BotShare, позволяющая взять робота на прокат

Бурное развитие робототехнической отрасли в Китае подталкивает участников рынка к поиску новых бизнес-моделей, и AgiBot решила попытать счастья в сфере услуг по прокату человекоподобных роботов. Платформа BotShare в следующем году охватит более 200 крупных городов КНР, позволяя пользователям арендовать роботов для временного применения.

Источник изображения: AgiBot Innovation Technology

Источник изображения: AgiBot Innovation Technology

К развитию сервиса будут привлечены разработчики ПО, производители роботов и операторы различных сопутствующих услуг, которые сообща будут продвигать идею повседневного использования роботов потребителями на территории Китая. Непосредственно компания AgiBot, основанная всего два года назад, недавно выпустила на своём предприятии в Шанхае 5000-го человекоподобного робота. Такое же их количество она намеревается реализовать в текущем году, выручив $142 млн. В следующем году AgiBot намерена кратно увеличить объёмы выпуска продукции и финансовые показатели. По мнению руководства AgiBot, платформа BotShare сделает аренду роботов настолько же удобной, как аренду пауэрбанков, например.

Китайские власти считают «воплощение ИИ в физической форме» одной из стратегических задач, стоящих перед национальной экономикой, а потому всячески поощряют развитие робототехнической отрасли. Недавно компания GalBot получила от производителя компонентов для компрессоров Baida Precision Manufacturing заказ на 100 роботов, которые будут применяться на производстве не только для складских операций или механической обработки деталей, но и для контроля за качеством продукции. GalBot недавно удалось привлечь $300 млн на своё развитие от инвесторов, среди которых был замечен и телекоммуникационный гигант China Mobile.

AgiBot находит применение для своих человекоподобных роботов и в производственной сфере. Около 100 роботов этого производителя будут задействованы при выпуске автомобильных компонентов Fulin Precision. Телекоммуникационная компания China Mobile также заключила контракт с AgiBot, не довольствуясь соглашением с одной только GalBot. Многочисленные автопроизводители тоже экспериментируют с использованием человекоподобных роботов на своих предприятиях, а ещё ими интересуются китайские органы правопорядка, используя роботов для патрулирования местности и даже регулирования дорожного движения.

китай, китайские производители, человекообразный робот, роботы, прокат
