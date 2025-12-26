Человекоподобные роботы переоценены: даже их разработчики признают, что до «замены человека» ещё очень далеко

Бум искусственного интеллекта отчасти проецируется и на сферу робототехники, поскольку человекоподобные роботы и автопилот на транспорте считаются «физическим воплощением» данных разработок. Созданием человекообразных роботов заняты многие стартапы, в их капитал вливаются серьёзные суммы, но представители отрасли признаются, что ожидания от соответствующих технологий нередко завышены.

Прежде чем разработчики роботов смогут перейти от стадии научных экспериментов к практическому замещению человека на производстве и в сфере услуг, предстоит преодолеть огромное количество технических препятствий, как поясняют опрошенные The Wall Street Journal представители отрасли. Технический директор Agility Robotics Прас Велагапуди (Pras Velagapudi), например, заявил: «Мы стараемся не просто создать человекоподобного робота, а гуманоидного робота, который выполняет полезную работу». Сейчас сотни человекоподобных роботов Digit этой компании работают на складах Amazon и Schaeffler — производителя автокомпонентов, где перемещают грузы или сортируют заказы.

Представитель Agility Robotics скептически настроен относительно функциональных возможностей современных человекоподобных роботов. С одной стороны, как поясняет он, научить похожих на людей роботов передвигать коробки по складу не так сложно, но создать робота-дворецкого современной отрасли не по силам. Нынешние роботы недостаточно надёжны, чтобы поручать им сложные задания.

Требования к безопасности при совместной работе людей и роботов являются ещё одним препятствием к массовому применению последних. Из каждых $100, потраченных сегодня на внедрение роботов на предприятии, лишь $20 тратятся непосредственно на закупку самого робота. Остальные средства направляются на создание систем безопасности и монтаж оборудования, не позволяющего роботам причинить вред человеку.

Сохраняется большой разрыв между функциональными возможностями современных роботов и ожиданиями потенциальных клиентов. Глядя на то, как робот сортирует бельё после стирки, мы начинаем представлять, как изящно он справляется со всеми домашними делами, но до соответствующей ступени развития ещё очень далеко. Представители Gatlin Robotics, например, считают способность робота убираться в туалете одной из высших по сложности задач, обучить выполнению которой его ещё предстоит.

Глава стартапа Weave Robotics Каан Догрусоз (Kaan Dogrusoz), ранее работавший инженером в Apple, сравнил нынешнее состояние робототехники с первыми шагами прежнего работодателя в сфере создания мобильных ПК. Сейчас уже мало кто помнит, что в девяностые годы Apple выпускала портативные ПК семейства Newton, однако эта провальная линейка в итоге была снята с производства. Лишь около десяти лет спустя Apple удалось реализовать многие из ранних идей в смартфоне iPhone, который получил всемирное признание как мобильное устройство, удобное в применении и функционально развитое.

Глава Persona AI Николаус Радфорд (Nicolaus Radford) заявил, что разработчики роботов должны понимать ответственность за упоминание сроков реализации технологий, обещанных клиентам. На современном этапе развития человекоподобные роботы способны эффективно применяться лишь в узком диапазоне задач, обычно подразумевающем монотонное повторение простейших действий. Persona AI разрабатывает роботов-сварщиков для сферы судостроения. В этом сегменте сложности с поиском персонала для столь опасной работы оправдывают попытки создания роботов подобной специализации, но рынок роботов-дворецких ещё нескоро будет открыт.

На этом фоне высказывания Илона Маска (Elon Musk) о перспективах распространения на рынке человекоподобных роботов Optimus многим участникам отрасли кажутся сильно оторванными от реальности. Соответствующие ожидания предсказуемо подогревает и основатель Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang), заинтересованный в продвижении интересов своей компании.

При этом такой оптимизм нередко накладывается на ожидания эффективного решения ряда глобальных проблем. Многие страны сталкиваются со старением населения, которое не сможет трудиться и потребует ухода, обеспечить который как раз могли бы роботы. Кроме того, отток рабочей силы за пределы страны в некоторых регионах можно будет компенсировать роботизацией целых отраслей. В этом году в сферу разработки человекоподобных роботов было инвестировано около $5 млрд. По некоторым прогнозам, к 2035 году в эксплуатации будет находиться около миллиона человекоподобных роботов. Отрасль при этом сталкивается с нехваткой данных для обучения таких систем. Кто-то предпочитает использовать шлемы дополненной реальности, которые носят операторы, прививающие роботам необходимые навыки. Другие делают ставку на системы «цифровых двойников» для обучения роботов в виртуальном пространстве. При этом мало кто из разработчиков представляет, сколько времени потребуется на обучение роботов до уровня, позволяющего им сравняться с человеком в большинстве выполняемых операций.

Наконец, здравой критике подвергается и сама идея формирования робота по подобию человека. Руки и ноги далеко не всегда требуются машине, заменяющей человека в той или иной сфере. Иногда проще опираться на более эффективную альтернативную кинематику. Создать копию человеческой кисти с инженерной точки зрения довольно сложно, да и не всегда необходимо. Функциональные возможности человеческого тела зачастую проще превзойти, чем анатомически повторить в конструкции робота. Например, его можно наделить четырьмя руками вместо двух, а пальцы заменить пневматическими захватами. Промышленная автоматизация уже доказала, что специализированные роботы куда эффективнее, поэтому на предприятиях человекоподобные роботы, скорее всего, найдут лишь ограниченное применение.