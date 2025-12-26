В масштабах истории всей компьютерной отрасли бум искусственного интеллекта кажется лишь коротким моментом, но он уже начинает перекраивать всю конъюнктуру рынка компонентов. По некоторым оценкам, к началу наступающего года на нужды ИИ будет уходить до 20 % всех объёмов выпускаемой памяти типа DRAM.

Об этом сообщает Commercial Times, подчёркивая, что в следующем году потребность облачного рынка в высокоскоростной памяти будет измеряться 3 эксабайтами. Если рассматривать потребление кремниевых пластин, которые используются для производства как DDR, так и HBM, и GDDR7, то на нужды сегмента ИИ уже уходит до 20 % обрабатываемых кремниевых пластин.

На нужды одного только инференса на стороне крупных облачных игроков типа Google или AWS уйдёт до 750 петабайт памяти, что примерно соответствует одной четвёртой общей потребности. И это лишь минимальная оценка, которая с учётом необходимости формирования резервов и быстрого строительства вычислительных мощностей легко удваивается до полутора эксабайт.

Частные облачные системы (Meta✴ и Apple) в комбинации с китайским внутренним рынком потребуют ещё до 800 петабайт памяти. Ещё 500 петабайт необходимо для обучения новых языковых моделей. Современные тенденции в развитии инфраструктуры ИИ таковы, что формируется высокий спрос на большие объёмы памяти типа HBM и GDDR7, а для их производства требуется гораздо больше ресурсов, чем в случае с классической DDR. В частности, на выпуск 1 Гбайт HBM уходит в четыре раза больше сырья, а в случае с GDDR7 пропорция достигает 1,7x. Рынок систем ИИ серьёзно нагружает производство микросхем памяти, дефицит только усиливается.

Мировые мощности по выпуску DRAM в следующем году достигнут 40 эксабайт, из них на долю инфраструктуры ИИ будет уходить до 20 %. При этом производственные мощности в сегменте DRAM не смогут прирастать более чем на 15 или 20 % в год, и разрыв между спросом и предложением продолжит увеличиваться. Концентрация на выпуске более дорогой и выгодной памяти для сегмента ИИ продолжит толкать цены на классическую DDR вверх.