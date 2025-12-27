Одна видеокарта в руки: в Японии начали ограничивать продажи GeForce RTX 5000 и Radeon RX 9000 из-за дефицита памяти

Глобальный дефицит оперативной и флеш-памяти неуклонно расширяется и затрагивает отрасли, выходящие за рамки производства непосредственно модулей памяти и SSD. По сообщениям ITmedia, Nvidia больше не поставляет видеопамять своим партнёрам по производству видеокарт, и некоторые японские розничные продавцы ПК начинают ощущать последствия.

Хотя издание пока не зафиксировало резкого повышения цен на видеокарт (по сравнению с памятью и накопителями), как и дефицита видеокарт, один магазин заявил, что это лишь вопрос времени, когда покупатели начнут видеть пустые полки в соответствующем отделе.

Tsukumo eX., один из самых популярных магазинов ПК в Акихабаре, установил ограничение на покупку в одни руки одной видеокарты GeForce RTX 50-й серии (модели RTX 5060 Ti и выше), а также Radeon RX 9000-й серии с 16 Гбайт памяти. В магазине говорят: «Достать карты с большим объёмом памяти стало очень сложно. На данный момент у нас ещё есть запасы, но мы не знаем, когда прибудет следующая партия — или прибудет ли она вообще». Другие магазины также обеспокоены, поскольку пополнение запасов видеокарт с 8 Гбайт видеопамяти и более становится всё сложнее.

Весь мир переживает дефицит чипов памяти из-за беспрецедентного спроса со стороны центров обработки данных, ориентированных на искусственный интеллект, что приводит к неудержимому росту цен на потребительском рынке. Многие аналитики и лидеры отрасли говорят, что в 2026 году ситуация не улучшится, главным образом потому, что производители памяти перестраховываются и не расширяют производство, поскольку не уверены в том, что будет с ИИ-пузырём дальше. Первым от кризиса пострадало производство комплектов оперативной памяти и твердотельных накопителей. Цены на модули ОЗУ выросли более чем на 246 % только в 2025 году. Это сильно ударило по производителям ПК на заказ. Например, компания Framework, производитель модульных ноутбуков и компактных ПК, больше не продаёт отдельные модули оперативной памяти; некоторые сборщики ПК предлагают покупателям отправлять им свои модули ОЗУ, чтобы они могли установить их в готовую сборку. А некоторые японские магазины вовсе приостановили приём заказов на настольные ПК до 2026 года.

Рынок видеокарт тоже начинает ощущать последствия кризиса на рынке памяти. Графические ускорители оснащаются памятью GDDR. Она отличается от чипов памяти DRAM, использующихся в составе модулей ОЗУ, но по-прежнему основана на той же полупроводниковой технологии типа DRAM. Когда три крупнейших производителя чипов памяти сократили производство DRAM, объём поставок GDDR7 тоже сократился, что, вероятно, вынудило подразделения потребительских видеокарт AMD, Intel и Nvidia сократить свои объёмы производства.

Поскольку производители микросхем памяти сосредоточили своё производство на прибыльном рынке искусственного интеллекта, у потребителей нет другого выбора, кроме как продолжать использовать свои существующие устройства или переплачивать неадекватную цену за все товары, в которых используются чипы памяти. Даже если производители памяти решат расширить мощности и начать строительство новых производственных линий и заводов уже сегодня, потребуется несколько лет, чтобы новые фабрики заработали и вышли на те объёмы производства, которые позволят преодолеть дефицит и нормализовать цены на рынке.