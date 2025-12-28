Китайская Geely приступила к массовому производству 7-нм чипа для автопилота четвёртого уровня

Масштабы китайского автомобильного рынка и острая конкуренция способствуют тому, что многие игроки начинают выстраивать вертикально интегрированный бизнес, самостоятельно производя и разрабатывая ключевые компоненты. Geely не стала исключением, и недавно начала поставки разработанных силами её подразделения SiEngine чипов для автопилота второго и четвёртого уровня соответственно.

В линейку процессоров StarLight вошёл флагманский чип AD1000 с уровнем быстродействия до 512 TOPS, который выпускается по 7-нм технологии, а также более доступный AD800, который обеспечит функции активной помощи водителю, соответствующие второму уровню автономности по классификации SAE. Подразделение SiEngine было основано поддерживаемым Geely стартапом Ecarx и китайским подразделением Arm в 2018 году. Исследовательские центры SiEngine имеются в пяти регионах Китая, своими решениями компания снабжает не только материнскую Geely и Volvo, но и Volkswagen, Chagan Nevo, а также Hongqi.

Массовое производство 7-нм чипов семейства StarLight стартовало 26 декабря этого года. В одной системе могут объединяться до четырёх чипов AD1000, обеспечивая тем самым уровень быстродействия до 2048 TOPS и пропускную способность на уровне 204 Гбайт/с. Поддерживаются стандарты безопасности EVITA, включающие и технологии криптографической защиты, соответствующие международным протоколам шифрования. Решение Geely номинально не может считаться самым производительным, поскольку новейший чип Xpeng семейства Turing предлагает чуть более высокий уровень быстродействия (2250 TOPS). В любом случае, оба китайских решения с запасом превосходят чипы Nvidia Thor (700 TOPS) и Tesla AI4 (720 TOPS). Прогресс, безусловно, не стоит на месте, а потому конкуренты регулярно выводят на рынок всё более совершенные процессоры для автопилота.