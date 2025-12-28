Сегодня 28 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости видеокарты Китайский производитель Zephyr рассказал...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Китайский производитель Zephyr рассказал о поломках Radeon RX 6000 из-за трещин, вздутий и короткого замыкания в GPU

В 2023 году начали появляться сообщения о выходящих из строя видеокартах Radeon RX 6000 на базе графических процессоров Navi 21, что вызвало вопросы о причинах этих инцидентов. Хотя это было, по сути, локальное, изолированное событие, которое с тех пор было урегулировано, спустя два года появилась новая информации.

Источник изображений: Zephyr

Источник изображений: Zephyr

Китайский производитель видеокарт Zephyr вдруг сообщил, что на сегодняшний день заменил по гарантии множество высокопроизводительных видеокарт Radeon RX 6000 (в частности, RX6800/RX6900XT) на архитектуре RDNA 2, у которых были неисправными графические чипы. Компания также продемонстрировала сами чипы, вышедшие из строя из-за трещин, вздутий или короткого замыкания. По словам Zephyr, существует «вероятность в 1 % подобных инцидентов каждый год», имея в виду вероятность для пользователей встретится с такими повреждениями GPU.

Компания опубликовала фотографии лотка с неисправными графическими чипами, которые были заменены в рамках гарантийных обязательств. Она заявила, что в то время как другие производители часто отказывают в гарантийном обслуживании в таких случаях, Zephyr всегда выполняла свои обязательства и будет продолжать это делать. В сообщении компания говорит о серьёзных ошибках бренда в обслуживании клиентов, но при этом подчеркивает и положительные моменты.

На китайском видеохостинге Bilibili опубликовано видео, демонстрирующее эти GPU крупным планом, с различными деформациями. Большинство из них вышло из строя из-за короткого замыкания. На некоторых чипах заметно вздутие со стороны задней части подложки, у некоторых треснули кристаллы. Все эти вышедшие из строя графические процессоры хранятся в офисах Zephyr как напоминание о клиентах, которым они помогли.

Как пишет портал Tom’s Hardware, на момент появления первых сообщений о подобных повреждениях графических процессоров серии RX 6000, один немецкий ритейлер объяснил их выход из строя сочетанием криптовалютного бума (многие карты с такими повреждениями активно использовались в майнинге), а также эксплуатацией GPU в условиях высокой влажности. Однако публичных жалоб пользователей на подобные инциденты не было, поскольку это не было масштабной проблемой.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Одна видеокарта в руки: в Японии начали ограничивать продажи GeForce RTX 5000 и Radeon RX 9000 из-за дефицита памяти
Sapphire выпустила «беспроводную» Radeon RX 9070 XT и материнские платы PhantomLink для неё
ASRock представила массивную Radeon RX 9070 XT Taichi White с цветным экраном и белым текстолитом
Китайские умельцы поставили на поток увеличение объёма видеопамяти GeForce RTX 5080 до 32 Гбайт
Huawei схлестнётся с Nvidia за пределами Китая — ИИ-ускорители Ascend начнут поставлять в Южную Корею
GeForce RTX 5090 вспыхнула внутри ПК: разъём 12V-2×6 расплавился и повредил соседние компоненты
Теги: radeon rx 6000, radeon rx 6800, radeon rx 6800 xt, radeon rx 6900 xt, видеокарты, gpu, zephyr
radeon rx 6000, radeon rx 6800, radeon rx 6800 xt, radeon rx 6900 xt, видеокарты, gpu, zephyr
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.