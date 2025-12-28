Китайский производитель Zephyr рассказал о поломках Radeon RX 6000 из-за трещин, вздутий и короткого замыкания в GPU

В 2023 году начали появляться сообщения о выходящих из строя видеокартах Radeon RX 6000 на базе графических процессоров Navi 21, что вызвало вопросы о причинах этих инцидентов. Хотя это было, по сути, локальное, изолированное событие, которое с тех пор было урегулировано, спустя два года появилась новая информации.

Китайский производитель видеокарт Zephyr вдруг сообщил, что на сегодняшний день заменил по гарантии множество высокопроизводительных видеокарт Radeon RX 6000 (в частности, RX6800/RX6900XT) на архитектуре RDNA 2, у которых были неисправными графические чипы. Компания также продемонстрировала сами чипы, вышедшие из строя из-за трещин, вздутий или короткого замыкания. По словам Zephyr, существует «вероятность в 1 % подобных инцидентов каждый год», имея в виду вероятность для пользователей встретится с такими повреждениями GPU.

Компания опубликовала фотографии лотка с неисправными графическими чипами, которые были заменены в рамках гарантийных обязательств. Она заявила, что в то время как другие производители часто отказывают в гарантийном обслуживании в таких случаях, Zephyr всегда выполняла свои обязательства и будет продолжать это делать. В сообщении компания говорит о серьёзных ошибках бренда в обслуживании клиентов, но при этом подчеркивает и положительные моменты.

На китайском видеохостинге Bilibili опубликовано видео, демонстрирующее эти GPU крупным планом, с различными деформациями. Большинство из них вышло из строя из-за короткого замыкания. На некоторых чипах заметно вздутие со стороны задней части подложки, у некоторых треснули кристаллы. Все эти вышедшие из строя графические процессоры хранятся в офисах Zephyr как напоминание о клиентах, которым они помогли.

Как пишет портал Tom’s Hardware, на момент появления первых сообщений о подобных повреждениях графических процессоров серии RX 6000, один немецкий ритейлер объяснил их выход из строя сочетанием криптовалютного бума (многие карты с такими повреждениями активно использовались в майнинге), а также эксплуатацией GPU в условиях высокой влажности. Однако публичных жалоб пользователей на подобные инциденты не было, поскольку это не было масштабной проблемой.