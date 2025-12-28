В Китае с 2027 года запретят электромобили с выдвижными дверными ручками

В Китае запретят продажу новых электромобилей, оснащённых выдвижными дверными ручками. Данный элемент экстерьера выглядит аккуратно, снижает аэродинамическое сопротивление и соответствует футуристическому образу, к которому стремятся многие производители электромобилей. Однако такие ручки также снижают безопасность.

Запрет на продажу новых электромобилей с выдвижными ручками в Китае планируется ввести с 1 января 2027 года. Регуляторы объясняют это тем, что механизмы открывания дверей, работающие только от электричества, могут заблокировать пассажиров во время аварий или отключения электроэнергии, превращая такую ​​элементарную вещь, как открытие двери, в вопрос жизни и смерти.

Министерство промышленности и информационных технологий Китая недавно опубликовало законопроект, требующий, чтобы все транспортные средства массой менее 3,5 тонн имели как внутренние, так и внешние ручки с механическим аварийным открыванием. Суть законопроекта весьма понятна: если в результате аварии выходит из строя батарея или проводка электромобиля, его двери все равно должны открываться вручную. Как пишет Autoblog, многие электромобили уже оснащены механическими дверными ручками в салоне, но владельцы часто испытывают трудности с их поиском или управлением в стрессовых ситуациях. Иногда такие ручки вообще не работают. Сбои в работе в холодную погоду, задержки срабатывания и защемления пальцев также вызывают недовольство. Проблема касается не только Китая. Ранее в этом месяце один из владельцев электромобилей Rivian публично призвал к более заметным аварийным дверным ручкам после того, как не смог их найти во время отключения электроэнергии у авто.

Хотя новые правила затронут несколько марок, включая BYD и Mercedes-Benz, электромобили Tesla оказалась в центре особого внимания. Все модели Tesla используют утопленные, электронно управляемые ручки, которые сливаются с кузовом. Со стороны владельцев этих электромобилей растёт число жалоб на то, что происходит при отключении питания системы. Ранее сообщалось, что по меньшей мере 15 человек погибли в авариях с участием Tesla, где отказали электрические дверные ручки. Есть задокументированные случаи, когда пассажирам Tesla Model Y приходилось разбивать окна автомобиля, чтобы выбраться из транспортного средства, поскольку его ручки перестали работать.

Вскоре Tesla может столкнуться с серьёзными изменениями, поскольку регулирующие органы в США и в других странах изучают, соответствуют ли существующие конструкции этих электромобилей новым стандартам безопасности. Так как Китай является крупнейшим в мире рынком электромобилей, брендам, предлагающим аналогичные конструкции открытия дверей, придется пересмотреть свои решения, если они хотят сохранить свою долю рынка.

Выдвижные дверные ручки когда-то считались крутой фишкой электромобилей, подобно той, какой в своё время считались выдвижные фары. Но, как и в случае с выдвижными фарами этот элемент дизайна представляет собой угрозу безопасности. Автопроизводителям, работающим в Китае, придется либо перепроектировать свои модели, либо интегрировать в них более интуитивно понятные и надежные механические механизмы открывания дверей, которые легко обнаружить в стрессовой ситуации. Поскольку такие изменения в безопасности вводятся на одном из крупнейших автомобильных рынков другие страны, вероятнее всего, последуют примеру Поднебесной.