Сегодня 22 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости автомобили, мотоциклы, транспортные сред... Не менее 15 человек погибли после ДТП из...
реклама
Новости Hardware

Не менее 15 человек погибли после ДТП из-за заблокировавшихся дверей автомобилей Tesla

Tesla популяризировала футуристические двери, после чего эти инженерные решения распространились по всей автомобильной промышленности: около 70 моделей, которые сейчас ездят по дорогам США, оснащены дверными ручками с электроприводом. В результате проведённого изданием Bloomberg расследования было выявлено по меньшей мере 15 смертей в десятке инцидентов за последнее десятилетие, когда пассажиры или спасатели не смогли открыть двери разбитой и загоревшейся Tesla.

Источник изображения: Bloomberg

Источник изображения: Bloomberg

На сегодняшний день не существует исчерпывающей общедоступной статистики ни от одного государственного или федерального агентства о том, сколько людей оказались заблокированы неработающими дверями и впоследствии погибли. Сбор надёжных данных затруднён, отчасти потому, что сложно с уверенностью определить, что произошло в критические моменты между аварией и последующим возгоранием автомобиля.

Этот вопрос привлёк внимание регулирующих органов: Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) начало расследование подобных случаев и запросило у автопроизводителя подробный список жалоб и сообщений потребителей, касающихся аварий, травм, смертельных случаев или пожаров, связанных с неразблокированными после аварии дверьми.

NHTSA предоставила список всех ДТП с участием электромобилей, сопровождавшихся пожаром, с 2012 по 2023 год — последний год, за который были доступны данные — используя свою систему анализа и отчётности о смертельных случаях. Исследователи Bloomberg независимо идентифицировали дополнительные сведения о соответствующих дорожно-транспортных происшествиях 2024 и 2025 годов. Детали этих инцидентов затем были сопоставлены с сообщениями местных СМИ, заявлениями правоохранительных органов и судебными документами.

Источник изображения: KTVU-TV

Источник изображения: KTVU-TV

Основное внимание уделялось документально подтверждённым случаям, когда жертвы выжили после первоначального удара, но неисправные электрические двери препятствовали попыткам пассажиров выбраться, либо попыткам спасателей эвакуировать находящихся внутри автомобиля. Этот анализ включал изучение тысяч страниц полицейских и пожарных протоколов также отчётов патологоанатомов. Изучались фотографии, аудиозаписи звонков в службу 911 и видеозаписи с нательных камер полицейских.

В результате проведённого расследования было выявлено по меньшей мере 15 смертей в десятке инцидентов за последнее десятилетие, когда пассажиры или спасатели не смогли открыть двери разбитой и загоревшейся Tesla. По данным Bloomberg, эти цифры представляют собой лишь небольшую часть сотен смертельных аварий с участием электромобилей, но число жертв продолжает расти. Более половины смертей, рассмотренных Bloomberg, произошли после ноября 2024 года. Последний подобный случай зафиксирован в этом месяце — полицейский штата Вирджиния был вынужден разбить окно горящей Tesla Model Y, чтобы вытащить водителя в безопасное место.

Источник изображения: семья Benavides, The Verge

Источник изображения: семья Benavides, The Verge

Компания Tesla от комментариев воздержалась. Председатель совета директоров Tesla Робин Денхолм (Robyn Denholm) ранее заявляла, что компания серьёзно относится к любым инцидентам, связанным с безопасностью и соблюдает все местные и федеральные законы, а её автомобили показывают высокие результаты в краш-тестах и оснащены ручными механизмами открывания дверей.

Кроме того, автопроизводитель заявил, что любые проблемы с безопасностью дверей являются общеотраслевыми и не уникальны для Tesla. Тем не менее, компания рассматривает изменения, такие как разработка способа автоматического отключения замков при низком напряжении батареи и разблокировки дверей в моменты, предшествующие разрядке батареи. Главный дизайнер Tesla сообщил, что компания работает над перепроектированием дверных ручек, чтобы объединить электрический и ручной механизмы открывания дверей.

На прошлой неделе Tesla опубликовала на своём сайте новую страницу, посвящённую безопасности электромобилей. Компания заявила, что двери её автомобилей теперь будут автоматически разблокироваться для экстренного доступа при обнаружении серьёзного столкновения. Пока неясно, когда эта функция станет доступна и для каких моделей. В сноске компания указывает, что некоторые функции зависят от даты выпуска и могут быть недоступны в некоторых регионах.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Автопилот Tesla завалил пробег через США — машина попала в аварию через 100 км
Электромобили Tesla с включённым автопилотом продолжили попадать в ДТП даже после обновления ПО
Федеральное расследование аварий с автопилотом Tesla нашло их причину — «неправильное использование»
PlayStation на колёсах: электромобиль Sony и Honda сможет запускать игры через Remote Play
Беспилотные такси испугались темноты: перебои с электричеством повергли флот Waymo в хаос в Сан-Франциско
Китайские эксперты заявили, что безопасность твердотельных аккумуляторов сильно преувеличена
Теги: tesla, аварии, дтп, смерть, блокировка, статистика
tesla, аварии, дтп, смерть, блокировка, статистика
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.