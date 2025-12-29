Около 90 % сотрудников стартапа Groq перейдут на работу в Nvidia и получат щедрые выплаты

Ранее уже отмечалось, что структура сделки Nvidia по покупке ИИ-стартапа Groq организована таким образом, чтобы создать минимальные сложности с точки зрения быстрого оформления без согласования с антимонопольными органами. Издание Axios выяснило, что по итогам сделки почти 90 % сотрудников Groq перейдут в штат Nvidia и получат приличные выплаты.

Материальная сторона сделки характеризуется оценочной капитализацией Groq на уровне $20 млрд, что значительно выше тех $7 млрд, которые были сформированы прошлой осенью по итогам привлечения очередной порции капитала в размере $750 млн. Всего с момента своего основания в 2016 году Groq удалось привлечь около $3,3 млрд венчурного капитала. Сотрудники Groq получают вознаграждение не только в форме денежных средств, но и акций компании. В целом акционеры стартапа получат от Nvidia около 85 % причитающихся им средств сразу, ещё 10 % будут выплачены к середине 2026 года, а оставшиеся деньги они получат до конца того же года.

Следует учитывать, что в штат Nvidia переходят почти 90 % сотрудников Groq, включая генерального директора Джонатана Росса (Johnathan Ross) и президента Санни Мадру (Sunny Madra). Номинально после заключения сделки Groq продолжит существовать в качестве самостоятельной компании под руководством нынешнего финансового директора Саймона Эдвардса (Simon Edwards). Доступ к технологиям Groq компания Nvidia получит на условиях неисключительного лицензирования — прочие клиенты формально смогут ими пользоваться при наличии контрактов.

Переходящие в Nvidia сотрудники Groq получат выплаты в денежной форме за причитающиеся им акции стартапа. Те акции, которые им ещё не выданы, будут оценены, исходя из капитализации в $20 млрд, но в дальнейшем будут выплачены в форме собственных акций Nvidia и в соответствии с определённым графиком. Группа из примерно 50 сотрудников Groq при переходе в Nvidia получит ускоренные выплаты в денежной форме. Остающимся в Groq сотрудникам тоже будут выплачены деньги за причитающиеся акции, а ещё они смогут получать часть прибыли независимой компании.

У сотрудников, которые проработали в Groq менее года, лимит выплат в форме акций будет пересмотрен, чтобы они могли получить некоторые денежные средства с опережением изначального графика. Groq никогда не прибегала к вторичному размещению акций. В целом, условия сделки с Nvidia позволяют акционерам компании заработать достаточно много, а первая при этом избежит регуляторных трудностей с покупкой стартапа.