Новости Software
Rainbow Six Siege возобновила работу после хакерской атаки — серверы откатили, магазин не открыли, банить никого не будут

Популярный тактический сетевой шутер Tom Clancy’s Rainbow Six Siege от французского издателя и разработчика Ubisoft продолжает приходить в себя после недавней хакерской атаки.

Источник изображений: Ubisoft

Напомним, 27 декабря хакеры взломали Rainbow Six Siege и устроили раздачу подарков (миллиарды кредитов R6S и очков репутации, эксклюзивные косметические предметы), а также блокировок. Ubisoft в ответ отключила серверы игры.

Как сообщила Ubisoft в ночь на 29 декабря, откат серверов Rainbow Six Siege до состояния, предшествовавшего хакерской атаке, завершён. Игра вновь доступна для пользователей — на входе могут возникать очереди.

Те игроки, что заходили в Rainbow Six Siege после 27 декабря (13:49 МСК), могут временно потерять доступ к некоторым предметам. Для остальных наполнение инвентаря никак не изменится.

По словам Ubisoft, никаких блокировок за трату пользователями хакерских кредитов R6S не предполагается, так как разработчики сделали откат всех транзакций, произведённых после 27 декабря (13:49 МСК).

Ubisoft продолжит расследование происшествия и корректировку его последствий на протяжении следующих двух недель. Внутриигровой магазин остаётся закрытым на время следствия.

Rainbow Six Siege дебютировала в декабре 2015 года и к настоящему моменту доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, в том числе по подписке Ubisoft+ Premium. В октябре 2022 года аудитория игры превысила 85 млн человек.

Теги: tom clancy’s rainbow six siege, ubisoft montreal, ubisoft, шутер
