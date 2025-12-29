CATL запустит массовое производство натрий-ионных аккумуляторов для электромобилей и не только в 2026 году

В апреле уходящего года китайская компания CATL, которая является мировым лидером в сфере производства литиевых аккумуляторов, представила семейство батарей Naxtra, которое будет использовать натрий-ионную технологию. В конце этого месяца CATL подтвердила, что готова в наступающем году заняться массовым производством таких батарей для различных отраслей.

Одно из преимуществ тяговых аккумуляторов с таким физическим составом заключается в увеличенном температурном диапазоне, который позволяет им работать при минус 40 или плюс 70 градусах Цельсия без существенной потери потребительских свойств. Как известно, классические литийионные батареи на морозе теряют существенную часть своей ёмкости и плохо принимают заряд при попытке его восполнить. По этой причине автопроизводители вынуждены тратить дополнительные средства на систему поддержания температуры тяговых батарей в оптимальном диапазоне. В свою очередь, на соответствующие мероприятия тратится заряд батарей, который мог бы расходоваться на вращение колёс транспортного средства.

В сегменте пассажирских электромобилей натрий-ионные батареи CATL обещают обеспечить запас хода более 500 км при плотности хранения заряда до 175 Вт‧ч/кг. С точки зрения стандартов безопасности соответствующие прототипы CATL прошли все необходимые испытания, формально компания может приступать к их массовому производству. Это подтверждается и независимыми экспертами, а не только результатами собственных испытаний производителя. По мнению CATL, батареи этого типа прекрасно проявят себя в регионах с холодным климатом. Помимо пассажирского и коммерческого транспорта, батареи нового типа найдут применение в системах стационарного хранения электроэнергии и станциях экспресс-замены для электромобилей.