PlayStation 6 и новый Xbox могут выйти позже, чем ожидалось — виноват будет дефицит памяти, устроенный ИИ

Продолжающийся рост цен на оперативную память на фоне бума ИИ может привести к задержке выпуска игровых приставок PlayStation и Xbox следующего поколения, пишет Insider Gaming. По его информации, на высоком уровне уже ведутся переговоры о том, что проблемы с доступностью оперативной памяти на рынке могут означать для следующего поколения игровых приставок.

Индустрия в целом обеспокоена доступностью оперативной памяти и тем, что это будет означать для массового производства консолей по конкурентоспособной цене. Дефицит памяти может привести не только к очередному повышению цен на консоли текущего поколения в 2026 году, но и к задержке выпуска будущих приставок.

За последние несколько месяцев цены на модули оперативной памяти выросли на несколько сотен процентов из-за непомерного спроса на чипы памяти для ИИ. Поскольку замедления роста ИИ-инфраструктуры в ближайшей перспективе не предвидится, на рынке прогнозируется дефицит потребительской памяти, который будет сопровождаться продолжающимся ростом цен.

Производители игровых приставок также этим обеспокоены. Хотя в прошлом консоли традиционно субсидировались в определённой степени, дефицит поставок оперативной памяти и рост цен приведут к тому, что приставки следующего поколения могут стать непомерно дорогими.

Insider Gaming утверждает, что эта ситуация заставила производителей приставок обсуждать вопрос о том, следует ли отложить выпуск консолей следующего поколения с запланированного на 2027–2028 годы периода на более поздний срок — в надежде на то, что производители оперативной памяти смогут расширить свои мощности и нарастить объёмы выпуска ОЗУ, что позволит снизить цены. Однако, независимо от того, что произойдёт, похоже, что в ближайшие пару лет цены на консоли текущего поколения могут вырасти ещё больше.