Meta✴ купит сингапурский ИИ-стартап Manus, который будет вынужден порвать с Китаем

Уходящий год запомнится следящим за историей развития сферы искусственного интеллекта триумфом китайского стартапа DeepSeek, но это не единственная перспективная компания такого рода, связанная с Китаем. Американская Meta Platforms на этой неделе объявила о намерениях купить сингапурский стартап Manus, которому предстоит порвать свои связи с китайскими инвесторами и клиентами.

Источник изображения: Manus

Источник изображения: Manus

Компания Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) в этом году привлекла внимание своими многочисленными попытками переманить в свой штат ценных специалистов в сфере искусственного интеллекта, но одновременно поглощение стартапов продолжает оставаться для неё источником подобных ресурсов. В этом году Meta поглотила стартап Scale AI, который специализировался на технологии маркировки данных для обучения больших языковых моделей, а также перевела в свой штат Александра Вана (Alexandr Wang), который её возглавлял.

Финансовые условия сделки Meta с Manus не раскрываются, но The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщает, что сумма превысит $2 млрд. Приобретаемая американским гигантом сингапурская компания специализировалась на разработке универсального ИИ-агента, который способен выполнять работу в цифровой среде с минимальным участием человека. Услуги Manus будут предлагаться Meta после сделки как в прежнем режиме, так и будут интегрироваться в собственную инфраструктуру.

Штаб-квартира Manus изначально находилась в Пекине и Ухане, но потом была перенесена в Сингапур, хотя свои услуги на территории КНР стартап не предоставлял. Внимание к себе Manus привлекла в марте, представив «первого в мире универсального ИИ-агента». Meta благодаря сделке с Manus надеется предложить передового ИИ-агента миллиардам людей по всей планете и открыть новые возможности для бизнес-клиентов в своей инфраструктуре.

Всего через восемь месяцев с момента выхода стартапа на рынок, Manus смог поднять выручку до $100 млн в приведённом годовом измерении, обработать более 147 трлн токенов и способствовать созданию более 80 млн виртуальных рабочих мест. После сделки с Meta стартап не будет иметь никаких связей с китайскими инвесторами или осуществлять операции на территории КНР. Ранее поддержку Manus оказывали китайские инвесторы в лице Tencent, Hongshan и Zhen Fund, но они либо порвут свои связи со стартапом по итогам сделки с Meta, либо сделали это ранее. Свой персонал на территории Китая Manus после переноса штаб-квартиры в Сингапур тоже решительным образом сократил. Сооснователь Чжан Тао (Zhang Tao) свою фамилию начал писать как «Cheung», что присуще уроженцам Гонконга или Сингапура.

Manus сейчас располагает штатом из 105 сотрудников в Сингапуре, Токио и Сан-Франциско, в этом месяце компания заявила о намерениях открыть офис в Париже в обозримом будущем. С ноября Manus также сотрудничает с Microsoft в сфере интеграции своего персонального ИИ-агента в сервисы американского гиганта. Представители Meta уверяют, что после сделки с Manus клиенты последней будут обслуживаться в прежнем порядке. Штаб-квартира Manus также останется в Сингапуре.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
manus, ии, ии-агент, сделка, стартап
